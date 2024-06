D’abord teasée à l’EICMA 2022, puis officialisée l’année dernière, la Moto Guzzi Stelvio sonne le grand retour de la firme italienne sur le segment des trails routiers de grosse cylindrée. Conçue sur la même base que l’excellente Moto Guzzi V100 Mandello S (voir notre essai), elle est mue par le fameux V-twin à refroidissement liquide de 1042 cm3, développant 115 ch à 8700 tr/min et 105 Nm à 6750 tr/min. Un moteur certes moderne, mais qui n’est pas dénué de caractère pour autant, bien au contraire !

Retrouvez notre essai détaillé de la Moto Guzzi Stelvio dans le Moto Magazine n°407

Imaginée pour la route et le tout-terrain, la Stelvio se distingue de la V100 Mandello par son cardan renforcé, ses 170 mm de débattement (130 mm sur la Mandello), et son cadre redessiné pour accueillir une roue de 19 pouces.

Elle offre aussi plus de protection et de confort, avec une foule d’équipements électroniques : régulateur de vitesse adaptatif, capteur anticollision frontale et alertes (angles morts, changements de files) affichées à la fois sur l’écran TFT couleur de 5 pouces et les rétroviseurs.

L’ensemble est piloté par une unité Marelli 11MP et une centrale inertielle 6 axes. Celle-ci permet d’ajuster l’ABS sur l’angle, les 5 modes de conduite et le mode off-road. L’éclairage de son côté, adopte des feux adaptatifs.

La Moto Guzzi Stelvio fera partie du gros comparatif (18 motos !) de notre futur hors-série trails, à venir le 17 juillet. Un opus à ne surtout pas manquer ! Et si vous souhaitez essayer la machine, rendez-vous sur le site officiel de Moto Guzzi.

Moto Guzzi Stelvio 2024 : notre essai

Moto Guzzi Stelvio 2024 : fiche technique

Moteur

Type : Bicylindre en V transversal à 90°, 4-temps, refroidissement liquide

Distribution : 2 ACT

Cylindrée : 1042 cc

Puissance : 115 ch à 8700 tr/min

Couple : 105 Nm à 6750 tr/min

Transmission

Embrayage : Multidisques en bain d’huile, avec antidribble

Boîte de vitesse : 6 rapports

Transmission finale : Par cardan

Partie cycle

Cadre : Treillis tubulaire acier

Suspension avant : Fourche inversée Sachs de 46 mm réglable

Suspension arrière : Mono-amortisseur Kayaba réglable

Frein avant : Double disques de 320 mm, étriers radiaux Brembo 4 pistons

Frein arrière : Simple disque de 298 mm, étrier 2 pistons

ABS : désactivable à l’arrière en mode Tout-terrain

Pneu avant : Michelin Anakee Adventure en 120/70/19

Pneu arrière : Michelin Anakee Adventure en 170/60/17

Jantes : A rayons Tubeless (sans chambre)

Dimensions, poids, capacités

Longueur : 2 195 mm

Largeur : 945 mm

Empattement : 1520 mm

Débattement AV/AR : 170 mm

Hauteur de selle : 830 mm

Réservoir essence : 21 litres , dont 3 litres de réserve

Poids annoncé : 246 kg en ordre de marche

Instrumentation

Écran couleurs et connecté de 5 pouces

Autres informations

Coloris : Gris/jaune, noir/gris

Garantie : Deux ans, pièces et MO

Prix : à partir de 16 499 €