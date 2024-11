De retour après plusieurs décennies d’absence, le constructeur italien Morbidelli, désormais propriété du groupe Keeway, annonce 3 nouvelles machines sur notre marché en 2025. Pas de prise de risque pour cette première percée, puisqu’il s’agit d’un roadster et de deux trails de petites et moyennes cylindrées : les F352, T352X et T502X.

Morbidelli F352

La Morbidelli F352, un petit roadster aux lignes modernes, est propulsé par un bicylindre en ligne de 349,2 cm3, développant 40,9 chevaux et 31 Nm de couple. Des performances honorables pour la cylindrée, combinées à un embrayage antidribble, un contrôle de traction et une boite 6 vitesses. La partie cycle propose une fourche inversée de 41 mm, un amortisseur réglable et un freinage avec étriers radiaux, assisté par un ABS Boch double canal. Les jeunes permis et les petits gabarits devraient y trouver leur compte, grâce à une selle perchée à 790 mm et un poids de 170 kg à sec. Le réservoir offre 15 litres de contenance, et le tableau de bord est coiffé d’un compteur TFT connecté de 5 pouces.

Morbidelli T352X

Basée sur la même plateforme que la F352, la Morbidelli T352X est la déclinaison trail du roadster. Si le moteur est identique, le petit trail se distingue grâce à son réservoir de 18 litres, sa selle de 820 mm, son compteur TFT vertical de 7 pouces et sa bulle haute. Imaginée pour fouler les chemins, la partie cycle est adaptée en conséquence avec une fourche inversée de 41 mm et un amortisseur arrière à plus grands débattements. Les jantes à rayons, chaussées par des Pirelli Scorpion Trail, passent à 19 pouces à l’avant et à 17 pouces à l’arrière. Enfin, l’ABS Bosch est désactivable à l’arrière pour favoriser l’adhérence en pilotage tout-terrain. Le poids est de 180 kg à sec.

Morbidelli T502X

Toujours sur le segment trail, Morbidelli propose, avec la T502X, une machine de plus grosse cylindrée. Son bicylindre en ligne de 486 cm3 cadencé par 47 ch et 45 Nm de couple, est associé à un embrayage antidribble et une boite 6 rapports. La fourche inversée de 43 mm débattant sur 180 mm, couplée à un amortisseur pro-link, en font une machine tout à fait adaptée aux chemins. Le freinage n’a pas à rougir de ses consœurs, en témoignent son ABS Bosch désactivable en off-road et ses disques mordus par des étriers radiaux. A son bord, on note la présence d’un écran TFT vertical de 7 pouces et d’un port USB. Enfin, on retrouve un réservoir de 18 litres, une hauteur de selle de 830 mm et des jantes à rayons de 19 et 17 pouces, également chaussées de pneus mixtes Pirelli. Par contre, le poids annoncé est assez élevé, avec 210 kg à sec sur la balance.