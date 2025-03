Au 31ème Salon de la moto de Montbéliard, plus de 3 000 motards, venus de tout le secteur de l’Aire Urbaine (Belfort/Montbéliard/Héricourt) ou encore de Besançon, Vesoul et Mulhouse, ont admiré les plus grandes marques de motos et le savoir-faire unique des artisans du secteur.

Les motards se ruent à l’Axone

Une soixantaine d’exposants, des concessionnaires, des accessoiristes, des associations, la Sécurité Routière, etc. Toutes les disciplines sportives étaient représentées, de la moto trial à la montée impossible à la Bresse, dans les Vosges, en passant par la moto de vitesse et la moto de course. Parmi les stands deux étaient consacrés au handicap.

Des motos de toutes cylindrées font rêver les visiteurs

Le spectacle s’est poursuivi en continu, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du salon avec des animations qui ont rythmé l’événement (stunt, simulateur moto).

La Mutuelle des Motards a tenu son stand à côté de ses camarades de la FFMC 90 et de l’AFDM

Un succès populaire qui confirme un intérêt certain pour le deux-roues, malgré un marché attentiste en ce début d’année. Un engouement que les nombreux constructeurs et équipementiers présents souhaitent décupler grâce à l’arrivée de nombreuses nouveautés.