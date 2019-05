Celles et ceux qui suivent notre actualité se souviennent que le stationnement des 2RM aux abords du parc des expositions de la Porte de Versailles lors du Mondial de l’Auto et de la Moto a fait l’objet, pour le moins d’une incompréhension, pour le pire d’une négociation ratée. En effet, malgré les nombreuses relances du Mouvement motard FFMC pour la gestion d’un stationnement extérieur lors de cet évènement, seules quelques places de stationnement à l’intérieur du parc ont été mises à disposition. Ce qui a conduit une fois de plus à de nombreuses verbalisations voire enlèvements des 2RM de visiteurs !

S’il convient pour nous, usagers de 2RM, de souhaiter une meilleure compréhension entre les organisateurs et les représentants des usagers, une solution inattendue a été avancée par M. Najdovski, l’adjoint au Maire de Paris en charge des transports. En effet, à l’occasion d’une rencontre avec Guillaume Dayan, journaliste à Motomag, M Najdovski a déploré ce qu’il a qualifié de "cafouillage" entre les trois parties que sont la Mairie de Paris, l’organisateur du mondial et le Mouvement motard FFMC, qui a abouti à ces verbalisations. Il a même afirmé avoir une partie de la solution, non seulement pour le Mondial de l’Auto et de la Moto, mais pour tous les salons organisés Porte de Versailles. Forts du constat que de nombreux visiteurs de tous ces salons y viennent avec leur 2RM, M.Nadjowski a "réquisitionné" la troisième voie de l’avenue Ernest Renan à Paris pour en faire, d’un bout à l’autre, un stationnement dédié spécifiquement aux 2RM, et ce pour toute l’année donc tous les évènements !

Résultat de la pression posée par la FFMC, d’un raisonnement logique de la Mairie ou les deux, l’essentiel est bien que les futurs visiteurs de la Porte de Versailles y trouvent leur compte !

Voilà qui pourrait inciter certains motards à revenir sur leur décision de ne plus remettre les pieds au salon de Paris après avoir fait l’expérience malheureuse d’une verbalisation ou d’un enlèvement de leur moto lors de leur visite de l’évènement 2018. La fréquentation du prochain Mondial, prévu en 2020 et à l’organisation duquel Hopscotch prendra une part active, nous le dira. Wait and see.

Photo : Jean-Claude Girot (3e en partant de la gauche), lors de la cérémonie de clôture du Mondial 2018 de Paris