Avant de grimper sur le plateau, passage obligatoire à Meymac pour finaliser l’inscription (15€ les deux nuits ) et prendre le Pass qui permet de rejoindre les copains à Millevaches (15 km plus haut).

Vendredi, en fin d’après midi, l’entrée vers le nouveau site fut fastidieuse. En cause, les températures positives : l’entrée est devenu un bourbier fait de belles ornières... Une galère pour les non-enduristes. L’organisation a ouvert une deuxième entrée mais certains ont du patienter 2h30 avant pouvoir entrer la nuit tombée.

Samedi, avec la douceur du soleil, les déboires de la veille n’étaient que du passé : la convivialité, la bonne humeur, les rencontres et le partage allaient de bon train.

Dimanche, c’est l’heure du départ (dans le brouillard) et l’angoisse de sortir du bourbier. Beaucoup de "gamelles" pour sortir... Heureusement la solidarité a été déployée pour relever les machines et pousser les équipages jusqu’à la route. Merci à la Sécurité Civile pour leur coup de main, leur quad n’a pas chômé pour sortir les véhicules plantés.

"Les Millevaches" est un rassemblement créé à l’initiative de Michel Perdrix en 1969. Éteint au milieu des années 70, le MC95 a repris le flambeau en 2009. Depuis, les 12 éditions ont connu toutes les conditions météo hivernales. L’édition 2021 a été venteuse avec une alternance de pluie, de grêle, de neige, de soleil et de brouillard. Vendredi fut la pire journée. L’arrivée et l’installation s’est fait sous de mini-tempêtes. Heureusement, dans la soirée le vent est tombé et le samedi fut ensoleillé et enrobé d’une "douceur" hivernale.

Galère ?

Non pour les habitués des Hivernales, oui pour les motards moyennement équipés. Vu la popularité des Millevaches, c’était la première expérience pour beaucoup, d’où quelques galères, surtout pour ceux qui ont sous-estimé les Hivernales avec des motos lourdes, surchargées et des pilotes engoncés dans leurs vêtements. Pas facile pour se sortir des allées boueuses dans ces conditions.

Millevaches ?

Rien à voir avec les bovins ! En patois local, une « vache » est une source et ce plateau (qui culmine a 977 mètres d’altitude) en possède plus de 1000, d’où son patronyme.

Merci à tous les bénévoles, rendez vous en décembre 2022 !

Site du Moto Club Meymacois :

Page Facebook des Millesvaches