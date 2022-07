Mash n’est pas qu’un constructeur de motos de petites et moyennes cylindrées. C’est aussi un fervent distributeur de side-cars au rapport qualité/prix intéressant. Le Side Force (que Philippe a piloté jusqu’à l’hivernale de Saint Véran dans le Moto Magazine n°383) portait un look et des accessoires typés "armée". Mais sur cette nouvelle version rebaptisée Black Side, les équipements et le style militaire sont troqués contre un design plus "civil". L’objectif étant de proposer une machine plus accessible coté tarif.

Mash Black Side : un side-car à moins de 10 000 euros

Comme le confirment les apparences, le Black Side est nettement plus sobre que son alter ego militaire. Il délaisse ses accessoires de combat (coffres à munitions, porte-bagages, roue de secours) pour perdre 25 kg et afficher 317 kg sur la balance.

Pour autant, il hérite des points forts du Side Force, à savoir sa fourche à balancier, son panier/coffre étanche et sa marche arrière. Le moteur reste le même, à savoir un monocylindre refroidi par air de 445 cm3 développant 28 ch.

Le Mash Black Side posera ses 3 roues en concession vers la mi-août au tarif de 9999 €, soit 1500 euros de moins que le Side Force.