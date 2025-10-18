Classement de la course sprint du Grand Prix d’Australie MotoGP 2025 :
1. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI
APRILIA RACING 19m03.971s
2. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ
TRACKHOUSE MOTOGP TEAM +3.149s
3. 🇪🇸 PEDRO ACOSTA
RED BULL KTM FACTORY RACING +5.310s
4. 🇦🇺 JACK MILLER
PRIMA PRAMAC RACING +5.376s
5. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO
PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM +5.416s
6. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ
BK8 GRESINI RACING +6.109s
7. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO
MONSTER ENERGY YAMAHA +8.706s
8. 🇮🇹 LUCA MARINI
REPSOL HONDA TEAM +8.938s
9. 🇪🇸 POL ESPARGARO
RED BULL KTM TECH3 +9.252s
10. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI
RED BULL KTM TECH3 +9.752s
11. 🇪🇸 JOAN MIR
REPSOL HONDA TEAM +10.231s
12. 🇫🇷 JOHANN ZARCO
LCR HONDA DNF
13. 🇪🇸 ALEX RINS
MONSTER ENERGY YAMAHA +12.104s
14. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA
PRIMA PRAMAC RACING +17.494s
15. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI
PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM +18.967s
16. 🇯🇵 AI OGURA
TRACKHOUSE MOTOGP TEAM +19.784s
17. 🇮🇹 LORENZO SAVADORI
APRILIA RACING +25.185s
18. 🇹🇭 SOMKIAT CHANTRA
LCR HONDA +28.945s
19. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA
DUCATI LENOVO TEAM +32.408s
20. 🇮🇹 MICHELE PIRRO
DUCATI LENOVO TEAM +35.523s
21. 🇪🇸 FERMIN ALDEGUER
BK8 GRESINI RACING DNF
22. 🇿🇦 BRAD BINDER
RED BULL KTM FACTORY RACING DNF
Crédit photo : DR