Le boycott du contrôle technique moto (CT2RM) - aussi inutile que couteux pour les motards - est encouragé par la FFMC et Moto Magazine. Pour ceux qui ont du le passer pour différentes raisons (changement de carte grise par exemple), on vous invite toujours à témoigner de votre passage au CT2RM.

En attendant l’arrivée d’un nouveau gouvernement, la FFMC encourage tous les motards de France à se mobiliser ce weekend (21 et 22 septembre 2024) pour manifester massivement contre le contrôle technique moto - parfaitement inutile en témoignent les premiers bilans ici, là et encore là - et pour promouvoir le deux-roues motorisé comme mode de transport. Car oui, la moto est une solution pour fluidifier le trafic, désengorger les villes et routes, et diminuer les émissions polluantes.

Cette manifestation sera aussi l’occasion d’exiger une prise en compte réfléchie du deux-roues motorisé dans le contexte de mise en place des voies de covoiturages, des ZFE et du stationnement. Une mobilisation aux revendications multiples, capitale pour l’avenir des usagers 2RM.

Pour prendre connaissance des lieux de rendez-vous de cette nouvelle manifestation nationale, consultez la liste des rassemblements partout en France organisée par l’ensemble des antennes de la FFMC. Soyons nombreux(ses) !