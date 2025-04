Souvent éloignés des centres-villes, nombre de foyers modestes dépendent de leur véhicule individuel au quotidien. Or, les ZFE (Zones à Faibles Émissions) visent à les exclure, eux et leur véhicule jugé "polluant", sans autre alternative de déplacement. Une bombe antisociale qui ne cesse de croitre, limitant l’accès à l’emploi, aux services et aux loisirs : depuis le 1er janvier 2025 et malgré un assouplissement des règles, 25 métropoles françaises (bientôt 43 !) sont classées ZFE, impactant plus de 12 millions de Français et leur véhicule classé Crit’Air 3 ou plus (motos immatriculées avant 2006).

On n’oubliera pas non plus les règles et calendriers confus, qui diffèrent selon les agglomérations. Une complication supplémentaire pour les usagers, qui ne savent plus où circuler. Les professionnels (artisans, commerçants, etc) sont tout autant pénalisés, avec des coûts supplémentaires se conjuguant a une situation déjà fragilisée.

« Les ZFE consistent à virer les pauvres pour que les riches respirent mieux »

En réaction, Alexandre Jardin, écrivain et cinéaste, lance le collectif les « Les # Gueux », soutenu par la FFMC et de nombreux élus. Une manifestation aura lieu le dimanche 6 avril 2025 partout en France. La FFMC appelle les motards et tous les usagers de la route à la mobilisation générale sous la bannière "Écologie oui, Exlusion non". Soyons nombreux(ses) !

La liste des rassemblements

L’annuaire des antennes