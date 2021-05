L’étau des ZFE se resserre ! En Île-de-France, dès le 1er juin 2021, seuls les véhicules classés Crit’Air 1, 2, 3 et électrique auront l’autorisation de circuler à l’intérieur du périmètre l’A86, incluant villes, périphérique, et autoroutes. D’ici 2 ans, seuls seront autorisés les véhicules classés Crit’Air 1 et 2 et électrique. En 2024, le gros couperet tombe : si votre véhicule ne dispose pas de sa vignette Crit’Air 1 (motos mises en circulation à partir de 2017 et cyclomoteurs à partir de 2018), il sera condamné à rester au garage !

En réponse à cette discrimination liberticide, la FFMC PPC vous invite à manifester le samedi 29 mai prochain pour défendre votre liberté de circuler. Rendez-vous à 13h avenue Foch à Paris (Porte Dauphine).

