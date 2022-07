L’appellation "Reparto Corse" est bien connue des fans de la firme italienne au WSBK. Le fameux département course habille une nouvelle fois les MV Agusta F3, Turismo Veloce et Dragster. Outre des coloris spéciaux siglés "RC", ces motos sont présentées comme les versions les plus abouties du catalogue. Les machines sont produites en quantité limitée, soit 200 exemplaires pour la F3 et 300 exemplaires pour les Veloce et Dragster. Pour l’heure, aucun tarif n’est encore annoncé pour chacune des 3.

MV Agusta F3 RC 2022

En omettant la F4 et la Superveloce, la F3 est sans doute la moto la plus emblématique du catalogue de la firme. Elle est actuellement pilotée par les pilotes Bahattin Sofuoglu et Niki Tuuli en championnat du monde Supersport. Cette déclinaison "RC" reçoit une fourche Marzocchi USD de 43 mm avec revêtement en titane réduisant la friction. Les jantes sont désormais 10% plus légères, avec une inertie diminuée de 7%. A noter la présence d’un silencieux Akrapovic, de nouvelles cartographies et de nouveaux appuis aérodynamiques.

On retrouve le 3 cylindres italien de 798 cm3 développant 147 ch et 88 Nm de couple, agrémenté d’un contrôle de traction (8 réglages) et de couple (4 niveaux). Le freinage est confié à Brembo, avec deux disques de 320 mm à l’avant (étriers radiaux 4 pistons) et un disque de 220 mm à l’arrière (étrier 2 pistons), le tout secondé par un corner ABS.

MV Agusta Dragster RC SCS 2022

Dans sa version RC, la Dragster accueille les mêmes améliorations que la F3. Seules différences : l’ajout d’un frein de stationnement et un allégement de 5kg face à son alter-égo caréné. De quoi compenser les 5 ch et les 1 Nm de moins que la F3 !

MV Agusta Turismo Véloce RC 2022

Le trail sportif de la firme Varèse reçoit également les améliorations des F3 et Dragster. Là où tout change, c’est au niveau des équipements, ajoutés ou modifiés : nouvel échappement, nouveaux réglages de suspensions, nouveau shifter et bulle agrandie. La machine s’agrémente aussi d’un embrayage SCS et d’une centrale IMU mise à jour. Routière suréquipée oblige, elle porte un plus gros réservoir (21,5L) et affiche 199 kg à sec sur la balance.