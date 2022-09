Si MV Agusta fait tourner les têtes avec ses motos exclusives, les revendeurs ne sont pas légion. De fait, la firme italienne s’allie avec KTM pour favoriser, en premier lieu, sa conquête du marché américain.

MV Agusta chez KTM : à la conquête de l’Ouest

Les avantages seront doubles : un segment premium et sportif chez KTM, et une meilleure distribution pour MV Agusta grâce à un éventail élargi de concessionnaires. Aussi, la firme de Varèse profitera des nombreux atouts proposés par KTM, tels que la communication, la promotion et le service après-vente.

A noter qu’avec les marques Husqvarna et GasGas, bien qu’affiliées au même groupe (Pierer Mobility), la firme autrichienne est expérimentée dans la distribution de motos non-estampillées KTM dans ses concessions. La situation sera donc "gagnante-gagnante" d’après les deux constructeurs, car sans concurrence directe : du mono et du bicylindre chez KTM, et du 3 et 4 cylindres sportif chez MV Agusta.

La MV Agusta F3, un futur best-seller en Amérique du Nord ?

Reste à évaluer les résultats d’une telle coopération, et si l’opération sera étendue plus tard en Europe.