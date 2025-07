Après la MV Agusta Superveloce 800 Ago, place à la 1000 pour les 83 ans du pilote Giacomo Agostini ! Limitée à 83 exemplaires numérotés, la Superveloce 1000 Serie Oro, rebaptisée "Ago" dans cette déclinaison, ne perd rien de sa superbe.

Elle revêt la livrée rouge et argent de la 500 de Grand Prix du quintuple champion du monde, agrémentée de son badge jaune "numéro 1". Pièces en fibre de carbone, jantes à rayon et selle alcantara siglée "Agostini" finissent de parfaire le bijou. Chaque moto, signée par Giacomo, est livrée avec une clé unique portant un fragment de ses trophées (original !), une plaque Agostini, une combinaison Dainese sur mesure et un casque AGV Pista GP RR.

Techniquement, la moto impressionne toujours autant. On retrouve le 4 cylindres de 998 cm³ délivrant 208 ch à 13 000 tr/min, associé à un échappement Akrapovic à 4 sorties. Suspensions Öhlins électroniques, freinage Brembo Stylema, pneus Pirelli Diablo Supercorsa SP V4 et électronique de pointe (traction control, 4 modes de conduite, ABS cornering) prouvent que la Superveloce 1000 n’est pas qu’un exercice de style : elle est une véritable sportive.

Chacun des 83 exemplaires de la MV Agusta Superveloce 1000 Ago est vendu au prix de 83 000 euros.