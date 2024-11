Si la Superveloce 800 S attire toujours les projecteurs avec son style époustouflant, la F3 800 n’en reste pas moins la sportive de référence chez MV Agusta. Avec le passage aux normes Euro 5+ de la F3 RR, le constructeur italien nous dévoile une édition limitée à 300 exemplaires, habillée de noir, d’argent, d’or et du logo historique : la MV Agusta F3 Competizione. Une Supersport encore plus luxueuse et affûtée qu’elle ne l’est déjà.

Moteur 3 cylindres de 798 cm3 (147 ch, 88 Nm), carénages en fibres de carbone, ailerons, cadre treillis en acier et bras oscillant en aluminium sont identiques à la F3 RR standard. Mais de nombreux détails font la différence. A commencer par un nouvel embrayage anti-dribble plus facile au levier, un nouveau shifter, une bulle "racing" plus aérodynamique et un garde-boue prolongé, destiné à refroidir le freinage et le moteur.

Une partie cycle racing

Les suspensions Mazzocchi et Sachs sont échangées contre une fourche inversée Öhlins NIX30 de 43 mm, un amortisseur Öhlins TTX36 et amortisseur de direction ajustable sur 19 positions. Ces changements, couplés à une batterie lithium et aux nouvelles jantes BST en fibres de carbone allègent la machine jusqu’à 173 kg à sec si elle est équipée du kit racing fourni avec la moto. Un kit qui se compose, entre autres, d’une ligne Akrapovic (non-homologuée) offrant 13 ch supplémentaires à l’engin.

La liaison au sol et le freinage ne sont pas en reste, avec l’adoption de pneus Pirelli Diablo Rosso IV Corsa et d’un freinage signé Brembo, se composant d’étriers radiaux Stylema avec ABS en courbe réglable sur deux positions. Contrôle de traction, modes moteur (Rain, Sport, Race, Custom), accélération électronique et régulateur de vitesse s’articulent autour d’une centrale inertielle 6 axes et d’un écran TFT connecté de 5,5 pouces.

Les 300 exemplaires de la MV Agusta F3 Competizione débarqueront en concessions en avril 2025.