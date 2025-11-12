Roadster emblématique du catalogue MV Agusta, la Brutale 800 2026 fait peau neuve coté look et motorisation. Elle reçoit même le sceau de la "Serie Oro", gamme premium qui regroupe (ou regroupait) les F3 675, Brutale 1000, Superveloce 800 et Superveloce 1000. Un premier coup d’envoi avant la présentation d’une version standard.
Nouveau moteur 3 cylindres de 931 cm3
Au coeur de la nouvelle Brutale 800, on retrouve le nouveau trois cylindres de 931 cm3 - autrement nommé 950 EVO - du trail Enduro Veloce. Un moteur de caractère, optimisé de A à Z pour les normes Euro 5+, délivrant 148 ch à 11 200 tr/min et 107 Nm de couple à 8400 tr/min (85% du couple disponible à 3 500 tr/min !). Il est associé à une boite 6 vitesses, un réservoir de 16,5 litres, un shifter de série, un silencieux Termignoni en titane, un embrayage 10 disques antidribble et un accélérateur ride-by-wire. Le poids annoncé de la moto est de 190 kg à sec.
Une partie cycle haut de gamme
La partie cycle se compose d’un nouveau cadre treillis en acier, plus léger, plus rigide et à l’empattement allongé, notamment grâce au nouveau monobras oscillant en aluminium. L’ensemble est suspendu par une fourche inversée Öhlins NIX30 et un amortisseur Öhlins TTX GP36, entièrement réglables. Le freinage est confié à Brembo avec des étriers radiaux Hypure, couplé à un maitre-cylindre radial MCS et mordant deux disques de 320 mm à l’avant. L’arrière reçoit un disque de 220 mm monté avec des étriers double pistons.
L’ergonomie est aussi revue avec un nouveau guidon, des commandes redessinées et des repose-pieds redisposés. Par ailleurs, la série Oro revêt des éléments haut de gamme, tels que des carénages en carbone, une selle alcantara rouge et une livrée rouge spécifique, magnifiée par quelques détails dorés.
L’électronique n’est pas en reste, avec 5 modes moteur, un ABS sur l’angle Continental MK100, un contrôle de traction, un anti-wheeling, un contrôle du frein moteur, un antivol GPS, un écran TFT 5 pouces et un éclairage LED adaptatif.
La MV Agusta Brutale 800 Serie Oro 2026 sera limitée à 300 exemplaires et commercialisée au prix de 26 600 euros mi-2026.
MV Agusta Brutale 800 Serie Oro 2026 : fiche technique
Moteur :
Type : 3 cylindres en ligne à refroidissement liquide
Cylindrée : 931 cm3
Puissance : 148 ch à 11 200 tr/min
Couple : 107 Nm à 8 400 tr/min
Embrayage : 10 disques antidribble
Boîte de vitesse : Six rapports avec shifter bidirectionnel MV EAS 3.0
Transmission finale : par chaîne
Partie cycle :
Cadre : treillis tubulaire en acier
Suspension avant : Fourche inversée Öhlins Nix30 de 43 mm, 120 mm de débattement
Suspension arrière : amortisseur Öhlins TTX GP36, 133 mm de débattement
Frein avant : double disque flottant de 320 mm, étriers radiaux Brembo Hypure 4 pistons
Frein arrière : Simple disque de 220 mm, étrier Brembo double piston
ABS : Continental MK100
Roues : Jantes forgées en aluminium,
Pneu avant : 120/70 ZR17 Pirelli Diablo Rosso IV
Pneu arrière : 190/55 ZR17 Pirelli Diablo Rosso IV
Dimensions et poids :
Empattement : 1433 mm
Longueur : 2090 mm
Largeur : 860 mm
Hauteur de selle : 850 mm
Garde au sol : 150 mm
Chasse : 93 mm
Poids : 190 kg à sec
Réservoir : 16,5 litres
Prix : 26 600 euros