Roadster emblématique du catalogue MV Agusta, la Brutale 800 2026 fait peau neuve coté look et motorisation. Elle reçoit même le sceau de la "Serie Oro", gamme premium qui regroupe (ou regroupait) les F3 675, Brutale 1000, Superveloce 800 et Superveloce 1000. Un premier coup d’envoi avant la présentation d’une version standard.

Nouveau moteur 3 cylindres de 931 cm3

Au coeur de la nouvelle Brutale 800, on retrouve le nouveau trois cylindres de 931 cm3 - autrement nommé 950 EVO - du trail Enduro Veloce. Un moteur de caractère, optimisé de A à Z pour les normes Euro 5+, délivrant 148 ch à 11 200 tr/min et 107 Nm de couple à 8400 tr/min (85% du couple disponible à 3 500 tr/min !). Il est associé à une boite 6 vitesses, un réservoir de 16,5 litres, un shifter de série, un silencieux Termignoni en titane, un embrayage 10 disques antidribble et un accélérateur ride-by-wire. Le poids annoncé de la moto est de 190 kg à sec.

Une partie cycle haut de gamme

La partie cycle se compose d’un nouveau cadre treillis en acier, plus léger, plus rigide et à l’empattement allongé, notamment grâce au nouveau monobras oscillant en aluminium. L’ensemble est suspendu par une fourche inversée Öhlins NIX30 et un amortisseur Öhlins TTX GP36, entièrement réglables. Le freinage est confié à Brembo avec des étriers radiaux Hypure, couplé à un maitre-cylindre radial MCS et mordant deux disques de 320 mm à l’avant. L’arrière reçoit un disque de 220 mm monté avec des étriers double pistons.

L’ergonomie est aussi revue avec un nouveau guidon, des commandes redessinées et des repose-pieds redisposés. Par ailleurs, la série Oro revêt des éléments haut de gamme, tels que des carénages en carbone, une selle alcantara rouge et une livrée rouge spécifique, magnifiée par quelques détails dorés.

L’électronique n’est pas en reste, avec 5 modes moteur, un ABS sur l’angle Continental MK100, un contrôle de traction, un anti-wheeling, un contrôle du frein moteur, un antivol GPS, un écran TFT 5 pouces et un éclairage LED adaptatif.

La MV Agusta Brutale 800 Serie Oro 2026 sera limitée à 300 exemplaires et commercialisée au prix de 26 600 euros mi-2026.

MV Agusta Brutale 800 Serie Oro 2026 : fiche technique

Moteur :

Type : 3 cylindres en ligne à refroidissement liquide

Cylindrée : 931 cm3

Puissance : 148 ch à 11 200 tr/min

Couple : 107 Nm à 8 400 tr/min

Embrayage : 10 disques antidribble

Boîte de vitesse : Six rapports avec shifter bidirectionnel MV EAS 3.0

Transmission finale : par chaîne

Partie cycle :

Cadre : treillis tubulaire en acier

Suspension avant : Fourche inversée Öhlins Nix30 de 43 mm, 120 mm de débattement

Suspension arrière : amortisseur Öhlins TTX GP36, 133 mm de débattement

Frein avant : double disque flottant de 320 mm, étriers radiaux Brembo Hypure 4 pistons

Frein arrière : Simple disque de 220 mm, étrier Brembo double piston

ABS : Continental MK100

Roues : Jantes forgées en aluminium,

Pneu avant : 120/70 ZR17 Pirelli Diablo Rosso IV

Pneu arrière : 190/55 ZR17 Pirelli Diablo Rosso IV

Dimensions et poids :

Empattement : 1433 mm

Longueur : 2090 mm

Largeur : 860 mm

Hauteur de selle : 850 mm

Garde au sol : 150 mm

Chasse : 93 mm

Poids : 190 kg à sec

Réservoir : 16,5 litres

Prix : 26 600 euros