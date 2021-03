Amis usagers de la route, surveillez vos arrières ! Les fans des "mobilités douces" (vous savez, ce terme tellement pompeux qui, comme tous ceux du même genre, couvre une réalité opposée : les "mobilités douces", c’est quand c’est tellement le bordel entre les plots jaunes, les bordures, les barrières, les plans de circulation qui changent tout le temps, les pistes cyclables vides, les cyborgs sur des engins électriques bizarre qui sont au milieu du trafic à 20 km/h, diverses catégories d’usagers pour qui le Code de la Route ne semble pas devoir s’appliquer, les camions qui doivent enjamber les pistes de vélos et les bus qui se retrouvent englués dans le trafic). Bref, les "mobilités douces", c’est surtout quand vous ne demandez qu’à aller bosser tranquillement pour assurer votre mission de contribuable et de travailleur, et que naissent ponctuellement quelques pulsions assassines face à l’acharnement que mettent les pouvoirs publics à vous compliquer la vie...

Diesel à Lyon, vitesse à Paris

La bonne idée du jour est à mettre sur le compte de David Belliard, l’adjoint (EELV) d’Anne Hidalgo, en charge du transport, et qui compte bien faire avancer le dossier du 30 km/h généralisé à l’ensemble de la capitale, à part quelques grands axes majeurs, comme il l’a expliqué à nos confrères de 20 Minutes. Cela permettrait aussi, selon l’élu, de rétrécir la chaussée (en roulant moins vite, on a besoin de voies moins larges - soit, mais la capacité des deux-roues à ne pas subir les embouteillages va encore être réduite aussi) et à étendre les trottoirs.

Quant à Lyon, c’est la fin programmé du Diesel puisqu’en 2026, plus aucun véhicule avec cette motorisation ne pourra entrer dans la métropole. Dès 2022, les véhicules Crit’Air 5 et non classés seront déjà interdits, et les restrictions vont aller crescendo : les engins classés Crit’Air 4, 3 et 2 seront progressivement - et rapidement - interdits entre 2023 et 2026.

L’opposition lyonnaise a fustigé une mesure "anti-sociale, anti-économique et anti-démocratique", par la voix des élus du Rassemblement de la Droite, du Centre et de la Société Civile, qui a émis un communiqué. Ils critiquent également "la nouvelle proposition de la majorité qui rompt avec cette vision d’équilibre acceptée par tous pour imposer une vision doctrinaire coupée de la réalité de la vie des habitants du Grand Lyon" et dénoncent des mesures qui vont “imposer à plus de 300 000 propriétaires à changer leur véhicule dans un délai restreint et pour les plus modestes qui n’auront pas la capacité financière à renoncer à l’usage de leur voiture”.

Quant aux propriétaires de Royal Enfield Diesel et de Boccardo Diesel, on ne les a pas encore entendus, mais c’est sûrement parce qu’ils sont aussi sous le choc !