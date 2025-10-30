LiveWire, ex-marque d’Harley-Davidson spécialisée dans la moto électrique, engage les hostilités avant l’EICMA 2025. Il faut dire que la concurrence se fait rude sur le segment, notamment face à BMW et l’offensive chinoise. De fait, le constructeur américain dévoile 4 nouveaux modèles, dont deux conçus sur leur nouvelle plateforme "S4", plus abordable et dédiée aux déplacements urbains.

Ainsi sont présentées en avant-première les LiveWire S4 Honcho Street et Trail, deux petites motos équivalentes 125 façon Honda Dax et Monkey. Elles sont équipées de deux batteries amovibles.

La plateforme S2 et ses motos premium n’est pas délaissée pour autant, en témoigne le concept S2 Alpinista Corsa, version coursifiée du modèle éponyme. Elle est équipée de carénages en carbone, de guidons bracelets, de suspensions Öhlins et d’un système de charge ultra rapide (60% de batterie chargée en moins de 10 minutes). Une variante destinée aux forces de l’ordre, l’Alpinista Patrol, sera également présentée au salon de Milan.

Un maxi-scooter S2 est aussi de la partie. Il est le fruit de l’association entre LiveWire et le géant taiwanais Kymco.

Une nouvelle preuve que LiveWire entend bien s’imposer durablement sur le marché de l’électrique.