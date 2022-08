En dépit d’une crise sanitaire et d’une pénurie de semi-conducteurs toujours battante, la plupart des constructeurs motos tiennent le cap. Après Ducati et ses records, c’est au tour du groupe Piaggio d’annoncer de bons résultats avec +11,7% de ventes ce premier semestre 2022, soit 320 600 véhicules vendus dans le monde.

Outre les bons scores des machines Piaggio et Vespa, Moto Guzzi assure avec ses V85 TT et V7. Une nouvelle de bon augure pour la future V100, qui se fait plus que jamais attendre !

Quant à Aprilia, la gamme 660 (Tuono, Tuareg et RS) est aussi porteuse de bons résultats. Les ventes combinées des deux firmes totalisent une progression de +30%.

Bien entendu, le chiffre d’affaire global du groupe est essentiellement porté par le segment scooter. Avec une part de marché de 22,5% en Europe et de 31% en Amérique du Nord, il n’y a pas de secret... Et nul doute que le nouveau Piaggio MP3 530 favorisera de nouveaux progrès !

_

Source : visordown