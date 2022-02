Machine à fabriquer de l’exclusion sociale, au point que les calendriers prévus commencent à montrer un peu de mou, les ZFEm (zones à faibles émission - mobilité) étaient une menace, non seulement pour les ménages modestes, mais également pour ceux qui roulent dans un véhicule de collection.

A ce titre, la FFVE (Fédération Française des Véhicules d’Epoque) a fait part récemment d’avancées dans les négociations menées avec les municipalités, puisque les décisions d’accepter - ou pas - ces véhicules se prennent désormais à l’échelle locale.

Une dérogation acceptée

Depuis la création des ZFE-m (zones à faibles émissions-mobilité) par la loi LOMe de 2019, la FFVE, avec le soutien de neuf institutions nationales et internationales (Plateforme automobile, Mobilians véhicules historiques, FFSA, FFM, AC France, AC Ouest, AC Monaco , FIVA, FIA [commission historique] ), a œuvré auprès des métropoles concernées afin de les convaincre d’accorder une dérogation de circulation aux véhicules de collection. Cette démarche a été couronnée de succès puisque les quatre métropoles ayant déjà mis en place une ZFEm (Paris, Rouen, Reims et Nice) ont décidé cette dérogation, et que les projets en cours de consultation (Grand Paris, Strasbourg, Toulouse et Lyon) la prévoient.

« Avec le soutien des institutions qui nous accompagnent nous avons mené un travail de fond. Nous sommes heureux d’avoir été entendus et remercions les métropoles de permettre aux véhicules de collection de circuler librement » Jean-Louis Blanc, Président de la FFVE.

A luta continua

Il ne faut cependant pas lâcher l’affaire, car à l’horizon 2025, le pays sera encore plus fractionné ! En effet, la loi Climat et Résilience, votée en 2021, prévoit que toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants devront prendre un arrêté ZFE-m avant 2025 afin de réduire la pollution de l’air en ville. Cela concerne 33 nouvelles agglomérations.

Le PR OK

L’action menée par la FFVE est toutefois validée au plus haut sommet de l’Etat.

Ainsi, à la demande du Premier ministre, les présidents des agglomérations concernées par la mise en place des ZFE-m ont été invités par un courrier du ministre délégué chargé des Transports auprès du ministre de la Transition écologique, M. Jean-Baptiste Djebbari, à mettre en place une dérogation locale pour les véhicules disposant d’un certificat d’immatriculation de collection.

« Nos véhicules de collection constituent un patrimoine inestimable, industriel et technique, économique, social, culturel aussi [...]. Ce patrimoine nous devons le protéger, nous nous y sommes engagés [...]. J’ai contacté les collectivités pour leur demander de garantir que les véhicules de collection puissent circuler en particulier dans les ZFE-m. » Jean-Baptiste Djebbari.

Une vignette spécifique sera proposée pour les véhicules de collection, afin qu’ils soient reconnus. Car oui, malgré cette bonne nouvelle, l’étau se resserre, la vidéo verbalisation est au programme, le délire continue...