Marseille faisait partie, dès 2018, des 15 territoires qui s’engageaient à mettre en œuvre des mesures visant à améliorer la qualité de leur air. C’est donc sans surprise que la métropole Aix-Marseille Provence a publié sur son site une carte délimitant le périmètre des futures restrictions de circulation qui s’appliqueront à Marseille. Les véhicules les plus polluants, distingués selon la couleur de leur vignette Crit’Air, seront donc bientôt priés, à certaines heures, de limiter leur déplacement dans les 19,5 km2 de l’hyper centre où vivent 314 000 personnes.

Pour l’heure, il n’y a que peu de précisions sur les catégories de véhicules qui seront priés de ne pas approcher leur échappement du vieux port. La Métropole assure qu’une concertation aura lieu dans le courant de l’année 2020 et que les décisions qui seront prises présenteront un « compromis entre efficacité environnementale et acceptabilité sociale ». Reste à savoir où la métropole place le curseur de l’acceptabilité sociale et s’il est « acceptable » ou pas d’exclure les motos de la zone concernée comme cela se pratique à Paris depuis juillet 2015. Dans le document présenté en 2018, la Métropole entendait « mobiliser, progressivement, les professionnels puis les citoyens afin de faire évoluer les habitudes vers l’utilisation de moyens de transports moins polluants, le recours plus régulier aux transports en commun, aux modes actifs et au co-voiturage ou encore le télétravail ».

De son côté la FFMC13 veille à ne pas être écartée de la fameuse concertation pour faire entendre la voix des utilisateurs de 2-roues. Une raison de plus de participer à l’AG de l’antenne départementale de la FFMC qui se tiendra dimanche 19 janvier.