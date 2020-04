À l’instar des constructeurs et motocistes, les équipementiers et accessoiristes moto sont à pied d’œuvre pour lutter contre la propagation du coronavirus quitte à adapter leur outil industriel à l’urgence du moment.



Bagster

Le spécialiste français de la bagagerie moto, Bagster, met son outil industriel au service de la production de ces fameux masques dont la France, notamment, manque cruellement. Le site de production situé à la Ferté-Macé, dans l’Orne (Normandie), a fabriqué 2000 masques lavables (et donc réutilisables) à destination des professionnels de santé et des bénévoles exposés au virus. Le maire de la commune a salué l’initiative comme le révèle notre confrère Ouest-France.



Ermax

Depuis sa création en 1978 à Marseille, Ermax, spécialiste des bulles et pare-brises adaptables, a acquis une expertise certaine dans le traitement du plastique. Face à l’épidémie de coronavirus, la société a choisi de mettre son savoir-faire en thermoformage et en découpe de plexiglas au service de la santé publique et fabrique désormais, dans son usine de Roquefort-la-Bédoule (Bouches-du-Rhône), des hygiaphones pour guichets, bureaux et comptoirs d’accueil. Ces plastiques thermoformés qui nous préservent du vent depuis 42 ans, protègent désormais pharmaciens, secrétaires, caissiers, boulangers… des risques de contamination.





Dainese

Dainese met sa notoriété - et son fabuleux carnet d’adresses - au service de la Protection civile italienne en s’associant à la collecte de dons destinée à acheter de l’équipement de protection pour les personnels de santé. L’équipementier italien, bien connu pour son partenariat avec Valentino Rossi, a déjà contribué à la collecte de 112000 € à l’heure où nous publions cet article.

Repsol

L’info est passée en anglais et en toute discrétion sur Twitter. Le chimiste espagnol Repsol fabrique désormais du gel hydroalcoolique dans le laboratoire d’où sortent habituellement les fameux carburants et lubrifiants destinés à la compétition.

