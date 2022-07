Des motos historiques, des nanars mythiques, des aventuriers, des explorateurs, des motos et des hommes, tout simplement : chaque vendredi, "un apéro avec Motomag" a pour vocation, sur notre chaîne Youtube, de vous apporter un petit moto de culture moto, parfois iconoclaste, souvent décalée, toujours rafraîchissante (enfin, on l’espère).

Un mars et ça repart !

Mais voilà : c’est les vacances et l’équipe qui les produit (une pensée pour Fred, au charbon à la caméra et au montage sur ces vidéos et sans qui rien ne serait possible) reprend des forces pour être de nouveau au rendez-vous à la rentrée.

En attendant, pourquoi ne pas se refaire un petit replay, ou prendre le temps de visionner un apéro qui vous aurait échappé ? C’est ici que ça se passe !

Bonnes vacances à tous !