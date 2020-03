Les lumières sur les casques et vêtements vont être bannies aux Pays-Bas. Le gouvernement a en effet annoncé que les motards et les passagers d’un deux-roues ne pourront plus utiliser ce genre de vêtements.

« De plus en plus de motards attachent des lumières à leurs vêtements ou leur casque » justifie Cora van Nieuwenhuizen, ministre des Infrastructures et de la gestion de l’eau. « Cela peut prêter à confusion avec les autres véhicules et mène à des situations à risques. Il est donc indésirable pour les motards d’utiliser des lumières différentes de celles prescrites ».

Un bien pour un mal ?

Si l’intention est louable, elle ne ravit pas Arjan Everink, responsable de la circulation et de la formation pour KNMV, l’association des motards des Pays-Bas. « Un motard devrait (presque) tout faire pour augmenter sa visibilité dans le trafic », estime-t-il ainsi, avant de détailler.

« Selon des recherches, nous savons que les motards ne sont régulièrement pas détectés, ou détectés trop tard, par les autres usagers de la route. Une situation dangereuse en résulte. Des lumières supplémentaires sur les équipements et/ou le casque permettent une meilleure visibilité du motard dans le trafic. Cependant, la forme et la surface de ces lumières doivent être pris en considération. Le bannissement total proposé est mauvais et ne réduira pas le nombre d’accidents. »

Cette mesure n’est pas surprenante. Le gouvernement néerlandais avait déjà annoncé en 2016 son souhait de bannir ces lumières additionnelles. À voir si l’avis des motards permettra de faire évoluer la situation et si cette interdiction sera reprise par d’autres pays.

