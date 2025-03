Quoi de neuf chez Moto Guzzi en 2025 ? Outre les modèles spéciaux Duecento Tributo (V100 Stelvio) et Wind Tunnel (V100 Mandello), la machine qui nous a fait loucher au salon de Milan était, bien entendu, la Moto Guzzi V7 Sport. Une déclinaison inattendue en hommage à la mythique sportive des années 70.

Les plus guzzistes d’entre nous - Axel en première ligne - ont eu le sourire en coin face à cette "nouveauté". Car oui, cette V7 Sport est, pour ainsi dire, une "déclinaison de plus" de la V7 standard... mais qui ne manque pas d’arguments ! La partie cycle est plus affutée (fourche inversée de 41 mm), la puissance augmente (65 ch pour 79 Nm de couple), le freinage est plus puissant (double disque de 320 mm avec étriers radiaux Brembo) et la technologie embarquée se pare d’un un accélérateur électronique Ride-by-Wire, d’une centrale IMU et d’un nouveau mode Sport. Pas mal, mais il manque le cadre rouge, messieurs Guzzi !

La Moto Guzzi V7 Sport 2025 est disponible en pré-réservation en ligne au prix de 10 999 euros jusqu’au 28 mars 2025.

Aprilia Tuono 457 2025 : light is right !

Aprilia étoffe sa gamme de motos nativement A2 avec la "logique" déclinaison de la RS 457 en version roadster, la Tuono 457. Une "mini Tuono 660" propulsée par un bicylindre de 47,6 ch et 43,5 Nm de couple intégré dans un cadre en aluminium, le tout pour pour un poids total de 159 kg à sec (!). La moto promet une conduite agile et dynamique, pour les motards débutants comme confirmés, avec des reprises vigoureuses dès 3000 tr/min (92% de puissance).

L’électronique embarquée va à l’essentiel sans trop en faire. On retrouve un accélérateur Ride-by-Wire, trois modes moteur, un antipatinage et un freinage ABS.

L’Aprilia Tuono 457 2025 est dispo à la pré-réservation en ligne au tarif de 6 599 euros jusqu’au 28 mars 2025.