Le saviez-vous ? La Honda CMX500 Rebel est toujours le custom / cruiser le plus vendu en Europe depuis 2021, soit 3 années consécutives ! Prix attractif, hauteur de selle de 690 mm, moteur A2 fiable et éprouvé, look passe-partout... On ne s’étonne pas devant un tel succès.

Honda la fait évoluer pour 2025 avec quelques retouches ergonomiques. Les nouvelles butées d’amortisseurs et la selle redessinée, composée d’une nouvelle mousse uréthane, améliorent le confort. Même topo pour le guidon, réhaussé pour une meilleure position de conduite. Le tableau de bord est revu pour gagner en visibilité et luminosité.

La Honda CMX1100 Rebel 2025 arbore des agréments ergonomiques similaires, avec un nouveau placement de guidon, des repose-pieds plus avant et une selle plus épaisse de 10 mm (710 mm de hauteur).

Le bicylindre 1084 cm3 issu de la CRF1100L Africa Twin voit son taux de compression augmenter pour plus d’efficacité à bas et mi-régime, ceci couplé à une boite DCT optimisée. A son bord, on note l’apparition d’un nouveau compteur TFT, enrichi d’un port USB-C.

Les Honda CMX500 (gris mat ou noir mat) et CMX1100 Rebel 2025 (bleu, gris, noir mat ou orange) débarqueront prochainement en concession à partir de 6499 euros pour la première et 11999 euros pour la deuxième. Les CMX1100 Touring et SE sont quant à elles facturées 13149 euros et 12699 euros.

