D’abord installée sur le 4-cylindres en ligne des CB650R et CBR650R, la technologie E-Clutch de Honda (qui laisse la présence d’un levier d’embrayage, mais permet de s’en passer), arrive sur les “petits” bicylindres, ceux de la gamme 500, à l’instar de la CB500 Hornet, mais également sur les 750 Hornet et Transalp.
Dans le cas de la Hornet, le poids passe de 192 à 196 kg, et de 210 à 216 kg pour la Transalp. Pour se distinguer des modèles avec embrayage standard, elles gagnent un sabot moteur de série. Les versions A2 de ces deux motos sont également éligibles à la technologie E-Clutch.
Concernant la CB750 Hornet, le millésime 2026 s’accompagne de nouveaux coloris (noir, gris, jaune, bleu) ; cela évolue un peu plus sur la Transalp, avec des réglages de suspensions hydrauliques (compression et détente) à l’avant comme à l’arrière.