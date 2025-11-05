D’abord installée sur le 4-cylindres en ligne des CB650R et CBR650R, la technologie E-Clutch de Honda (qui laisse la présence d’un levier d’embrayage, mais permet de s’en passer), arrive sur les “petits” bicylindres, ceux de la gamme 500, à l’instar de la CB500 Hornet, mais également sur les 750 Hornet et Transalp.

Dans le cas de la Hornet, le poids passe de 192 à 196 kg, et de 210 à 216 kg pour la Transalp. Pour se distinguer des modèles avec embrayage standard, elles gagnent un sabot moteur de série. Les versions A2 de ces deux motos sont également éligibles à la technologie E-Clutch.

Concernant la CB750 Hornet, le millésime 2026 s’accompagne de nouveaux coloris (noir, gris, jaune, bleu) ; cela évolue un peu plus sur la Transalp, avec des réglages de suspensions hydrauliques (compression et détente) à l’avant comme à l’arrière.