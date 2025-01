Si la gamme Heritage BMW a été enrichie récemment par les R 12 et R 12 NineT (sans oublier la future R12 S), le constructeur allemand ne laisse pas ses R 18 sur la touche. À l’occasion du passage aux normes Euro 5+, les gros cruisers propulsés par le fameux Big Boxer de 1802 cm3 se parent de quelques évolutions notables.

Le moteur en lui-même est peu impacté, puisqu’il délivre toujours 91 ch, avec un léger gain de couple, soit 5 Nm pour 163 Nm au total. L’ensemble de la gamme R 18 2025 sera disponible en concession à partir du mois de mai.

BMW R 18 2025

Gros changements pour la nouvelle R 18 "standard". La roue arrière de 16 pouces est échangée contre une roue de 18. De nouveaux garde-boues, coques de carters moteur, fourreaux de fourche et de nouvelles jantes viennent bonifier le look déjà très réussi de la machine. Le silencieux, l’amortisseur arrière, l’éclairage et la selle amovible - annoncée comme plus confortable - sont également revus pour harmoniser l’ensemble. Au guidon, un port USB-C fait son apparition pour recharger tout appareil compatible.

La nouvelle BMW R 18 2025 s’affiche à partir de 21 600 euros.

BMW R 18 Classic 2025

Nets changements aussi pour la R 18 Classic, donc la roue avant de 16 pouces est troquée contre une roue de 19, coiffée d’un garde-boue inédit. On retrouve quelques éléments déjà revus sur la R 18 standard, tels que les nouveaux couvercles de carter, l’éclairage LED et le port USB-C au guidon.

La BMW R 18 Classic 2025 est proposée à partir de 24 000 euros.

BMW R 18 Roctane 2025

La Roctane quand à elle, la plus "Fat Boy" des R 18, ne reçoit quelques mises à jour esthétiques. Une nouvelle livrée rouge métallisée et de nombreux éléments (coque de phare, boite à air) habillés de noir arrivent avec la finition "Dark Chrome".

La BMW R 18 Roctane 2025 pourra être échangée contre 26 200 euros.

BMW R 18 B 2025

La version Bagger de la R 18 n’évolue pas. Seul un bouton d’accès rapide ("favoris") aux paramètres s’ajoute aux commodos, en plus de quelques coloris noirs.

La BMW R 18 B 2025 affiche un tarif de 28 200 euros.

BMW R 18 Transcontinental 2025

La plus routière des R 18, la Transcontinental, hérite du bouton "favoris" de la R 18 B et pourra revêtir la livrée rouge métallisée de la R 18 Roctane.

La BMW R 18 Transcontinental 2025 est proposée à partir de 30 200 euros.