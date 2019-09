Les motards qui bourlinguent vous diront que l’on peut voyager avec n’importe quelle monture. Et ils ont raison. Mais voilà, lorsque l’on part pour un week-end ou trois semaines de vacances - de surcroît en duo -, il convient de choisir une moto capable d’avaler de la borne, parfois à vitesse soutenue, dans un confort acceptable et en transportant facilement ses effets. Alors voici un hors-série pour choisir une machine avec une protection et un confort digne de ce nom, une autonomie correcte et des valises d’origine ou disponibles en option chez le constructeur. Elles ont été classées en trois catégories : les aventurières, les trails routiers et les routières, et les machines de grand tourisme et cruisers aptes à traverser l’hexagone en profitant même de la sono embarquée. À chacun son style.



Dans la catégorie des aventurières, on retrouve les emblématiques BMW R 1250 GS et Honda CRF 1000 Africa Twin, les toutes nouvelles Yamaha Ténéré 700 et KTM 790 Adventure ; mais aussi l’originale Royal Enfield 410 Himalayan ou la maline Suzuki V-Strom 650 XT, toutes deux économiques pour qui veut prendre son temps.



La catégorie des trails routiers s’étoffe avec l’arrivée de machines équipées de roues de 17 pouces à l’avant et chaussées pneumatiques au profil routier, telle la Ducati 950 Multistrada, alors que les routières à grand guidon façon Yamaha Tracer supplantent petit à petit les classiques sport-GT dont la Kawasaki Z 1000 SX reste l’archétype.



Ceux qui cherchent le confort absolu se tourneront vers les grosses GT & et les motos de cruising où officient depuis de nombreuses années des vaisseaux de la routes. À l’européenne : Honda 1800 Goldwing, BMW R 1150 RT ou Yamaha 1300 FJR. Ou à l’américaine : Harley-Davidson Softail et Touring ainsi que quelques Indian.



Voilà de quoi se réjouir pour partir en vacances, dès cette année. Ou rêver en attendant de réunir la somme nécessaire pour des machines qui, par leur sophistication et/ou leurs équipements, dépassent souvent les 10 000 €.

Bonne route !

