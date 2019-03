Ça y est, on connait le prix du trail sportif de Yamaha animé par le fougueux bicylindre qui propulse déjà le best-seller MT-07, le CP2.

Comme nous le pressentions lors de notre visite au Salon de Milan en novembre dernier, l’absence d’assistance électrique (contrôle de traction) sur cette nouvelle « Ténéré » permet d’en contenir le prix. Positionné à 9 699 €, le trail sportif Yamaha est plus abordable qu’une KTM 790 Adventure (12 499 € et 13 499 € en version R) ou qu’une Moto Guzzi V85 à 11 699 €.

Moins cher en ligne

Yamaha profite de la sortie de son trail pour nous refaire le coup du Niken. À l’instar du fameux 3-roues, la Ténéré pourra être pré-réservée en ligne à un tarif préférentiel de 9 299 € (soit une remise de 400 €). Ceux qui « signeront » sur internet seront aussi les premiers à se mettre au guidon du 700 qui leur sera livré dès juillet chez le concessionnaire de leur choix. Le dispositif mis en place par le constructeur répond au principe simple de « premier arrivé, premier servi ».

La Ténéré plus tard et plus chère en concession

Ceux qui n’auront pas pré-réservé leur machine on line, pourront toujours aller chez leur concessionnaire signer un chèque de 9 699 € contre lequel ils toucheront leur Ténéré 700 à partir de septembre.

La machine, produite en France dans les usines de MBK Industrie de Saint-Quentin (02), sera également disponible en version 35 kW pour les permis A2. Les coloris proposés sont Ceramic Ice, Competition White ou Power Black.

Découvrir ici la saga XT