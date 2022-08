Le stationnement payant des 2RM à Paris est imminent : jeudi 1er septembre 2022, il faudra payer pour garer son deux-roues dans la capitale, du lundi au samedi de 9 h à 20 h.

Voici les tarifs :

Durée Zone 1 : du 1er au 11ème arrondissement Zone 2 : du 12ème au 20ème arrondissement 1h 3 euros 2 euros 2h 6 euros 4 euros 3h 12 euros 8 euros 4h 19,50 euros 13 euros 5h 28,50 euros 19 euros 6h 37,50 euros 25 euros

En tenant compte du nombre de places limitées (42 000 places pour 766 000 deux-roues immatriculés à Paris et sa première couronne - chiffre Mobilians 2022), les Franciliens devront épargner pour oser s’aventurer dans la capitale en deux-roues. Ceux qui le souhaitent seront invités à investir dans un "pass 2RM" : 70 euros par mois ou 770 euros par an en zone 2 et 90 euros par mois ou 990 euros par an en zone 1 pour stationner leur véhicule dans des parkings souterrains dédiés dont la liste est disponible sur le site de la Mairie de Paris. Mais attention, certaines zones ne disposent pas de ces parkings dédiés au pass 2RM.

Difficile de s’y retrouver dans les tarifications (David Belliard, adjoint à la maire de Paris, admet volontiers cette complexité). Par ailleurs, ce "pass 2RM" n’a rien à voir avec les accords qui permettront des tarifs dans les parkings des sociétés privées. Il sera évidemment interdit aux non-résidents de se garer dans les rues parisiennes sans se soumettre aux tarifs de base qui, répétons-le, sont exorbitants. En revanche, les possesseurs de deux-roues électriques, les personnes qui vont faire soins à domicile et les usagers en situation de handicap ne seront pas concernés par la mesure. Ils devront seulement s’inscrire sur le site de la mairie de Paris.

Les amendes, baptisées "redevances d’occupation du domaine public" ou "FPS" (Forfait Post-Stationnement) s’affichent à 37,50 euros (Zone 1) et 25 euros (Zone 2), soit les tarifs maximum pour garer son véhicule 6 heures durant à Paris.

Stationnement payant motos et scooters à Paris : et pour les Parisiens et professionnels ?

La contribution obligatoire sera moins lourde pour les résidents parisiens grâce à l’abonnement à l’année (via France Connect) : 22,50 euros par an ou 45 euros pour 3 ans, en ajoutant une redevance de 0,75 euros par jour ou 4,50 euros par semaine, soit un supplément de 216 euros par an. Ce "privilège" ne pourra être accordé qu’à un seul véhicule immatriculé par personne. Autant dire que si vous n’avez pas de parking pour garer un second véhicule, aucune issue n’est envisageable sans payer le prix fort ! Ainsi, les résidents parisiens, qui ont accès à tout, restent les "gagnants", quand ceux qui ont besoin de se déplacer pour travailler dans la ville sont bien plus pénalisés.

Quant aux possesseurs véhicules "professionnels" servant les professions mobiles par exemple (les catégories sont listées sur le site de la mairie de Paris par code NAF), ils pourront souscrire à un abonnement de 120 euros par an pour stationner un véhicule 7 heures (maximum) en ajoutant une taxe journalière de 25 centimes par heure.

Stationnement payant motos et scooters à Paris : les raisons d’une telle mesure ?

La mise en place du stationnement payant pour les 2 et 3RM à Paris n’est pas seulement motivée par le désir d’équité entre les voitures et les deux-roues. En effet, David Belliard, dans une interview accordée à France Inter, précise que « nous avons besoin de mieux réguler l’espace public, de lutter contre un certain nombre de nuisances, dont sont la cause les scooters et motos. Je pense notamment aux nuisances sonores. Nous souhaitons inciter aussi à basculer vers des mobilités moins polluantes, douces, actives, transports en commun, vélo, marche à pied... ».

Au moins, l’argumentation est malheureusement claire : le stationnement payant vise aussi à expulser les deux-roues thermiques de la capitale, ce qui défavorisera de facto les non-parisiens. Il faut pourtant rappeler que la plupart des usagers de 2RM - surtout les Franciliens les plus éloignés - ne se garent pas à Paris par plaisir, mais par besoin, souvent vital.

Comme le répète la FFMC (Fédération des Motards en Colère) depuis des années, l’utilisation d’un deux-roues motorisé fluidifie et désengorge le trafic. Pour autant, la mairie de Paris ne souhaite pas accepter cette réalité en imposant une mesure contraire aux enjeux de mobilité et socialement injuste.

« À l’heure où on nous parle de pouvoir d’achat, et alors que les prix de l’essence explosent, on rajoute une taxe. On ne comprend pas bien la démarche » rappelle Jean-Marc Belotti, coordinateur de la FFMC PPC (Paris Petite Couronne).

Manifestation FFMC ce samedi 3 septembre à Paris contre le stationnement payant

La FFMC ne se fait évidemment pas attendre et organise une manifestation ce samedi à Paris, de 12h30 à 14h à l’hôtel de ville. Venez nombreux(ses) !