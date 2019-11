Nouvel intervenant de poids sur le segment de la moto électrique

Alors que la moto électrique peine toujours à convaincre (Zero n’a immatriculé que 205 machines sur les 10 premiers mois de l’année en France), Kymco décide de se lancer dans cette bataille éminemment périlleuse. Un choix surprenant de la part d’un constructeur qui travaille aussi d’arrache-pied - et avec des propositions pertinentes - sur le scooter électrique, autrement plus légitime pour les petits déplacements en ville et transition énergétique friendly. Le constructeur taïwanais semble pourtant bien déterminé à aller au-delà du stade du concept bike de sa SuperNEX pour se lancer dans la production de série avec sa RevoNEX. Date de disponibilité prévisionnelle de ce bolide capable d’atteindre 205 km/h en 11,8 secondes : 2021.

Bande son comprise

Ce roadster électrique, dont la fiche technique reste pour l’heure muette, hérite de certains dispositifs de la SuperNEX. Malgré son souhait de proposer une moto électrique « accessible » et non « hautement performante », Kymco se permet quelques innovations avec par exemple une transmission à 6 vitesses. Une curiosité qui rappelle la voie empruntée par l’Américain Brammo. Autre bizarrerie, la présence d’un « moteur acoustique actif ». Si, si vous avez bien lu, le moteur, nonobstant sa propulsion électrique, possède sa propre bande-son pour accompagner le motard dans ses pérégrinations. Il reproduirait « le volume sonore des montées en régime d’un bloc thermique » (mais pas les claquements de la boîte de vitesses apparemment). Enfin, la machine taïwanaise se distinguerait aussi par sa personnalité adaptative, également baptisée AMP pour « Adaptative Machine Personality ». Ailleurs on appellerait sans doute ça des modes moteurs même si c’est moins glamour. Ainsi la RevoNEX peut, au choix, affirmer un tempérament « équilibré », « affirmé », « audacieux » ou « extrême ».

De notre côté nous affichons un tempérament curieux et sommes impatients de faire les premiers tours de roues à son guidon. À suivre.