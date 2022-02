Mise aux normes Euro 5, Yamaha avait annoncé quelques changements pour sa MT-10. Le nouveau roadster a reçu un moteur optimisé avec un nouvel échappement en titane. Cette modification permet d’obtenir 166 ch et couple maximal de 112 Nm. On note par ailleurs que la moto devrait proposer une sorte de générateur de bruit, à l’avant du réservoir, pour profiter encore plus des grondements sourds du CP4.

La MT-10 a également changé esthétiquement. Quelques carénages ont été supprimés, les phares ont été remplacés par de nouveaux phares à LED (dont deux barres de LEDs au-dessus des feux), le maître-cylindre de frein radial est signé Brembo et la MT-10 se voit avec un nouvel écran TFT de 4,2 pouces.

Parmi toutes les nouveautés, le constructeur n’avait pas annoncé le prix. C’est chose faite ! Cette Yamaha MT-10 sera à disponible dans le réseau des concessionnaires Yamaha à partir du mois d’avril 2022 au tarif de 14 999 €