Coup de théâtre chez Harley-Davidson : Matthew Levavitch, président de la marque, démissionne de ses fonctions. Jochen Zeitz, membre du conseil d’administration, le remplace par interim. Levavitch aidera à la transition des commandes jusqu’à fin mars. L’homme travaillait pour Harley-Davidson depuis 1994.

La firme de Milwaukee fera appel à un prestataire externe pour trouver un nouveau chef de direction. Une annonce officielle sera fixée ultérieurement.

Autre changement : Michael Cave passe de président du conseil d’administration à président directeur.

« L’une des périodes les plus difficiles de notre histoire »

« Le conseil d’administration et Matt ont mutuellement convenu que le moment était venu pour un nouveau leadership chez Harley-Davidson » déclare Jochen Zeitz. « Matthew a joué un rôle déterminant dans la définition du plan de croissance accéléré « More Roads to Harley-Davidson » et nous nous tournerons vers de nouveaux dirigeants pour dynamiser nos activités. »

« Je suis très chanceux d’avoir passé de nombreuses années avec une entreprise aussi vénérée que Harley-Davidson » commente Matthew Levavitch, désormais ex-président de la firme américaine. « Je suis fier de ce que nous avons accompli pendant mon mandat de PDG, dans l’une des périodes les plus difficiles de notre histoire, et je suis convaincu que les progrès que nous avons réalisés sur le plan More Roads positionneront Harley-Davidson pour un succès à long terme . »

Harley se cherche

On sait que la firme américaine rencontre des difficultés économiques qui ont possiblement motivé Matthew Levavitch à quitter le navire : une LiveWire qui peine à convaincre les jeunes comme l’espérait la marque, la délocalisation d’une partie de la production en dehors des Etats-Unis, la coûteuse conquête du marché asiatique, etc.

Les conséquences de cette démission restent encore imprécises pour la marque américaine. Cela se traduira-t-il par une refonte de la stratégie More Roads, un infléchissement du virage électrique, un élargissement de gamme avec cette sportive qui serait en préparation ? Réponse imminente.