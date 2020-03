À l’instar des gants homologués CE, obligatoires depuis 2016, les bottes risquent d’être imposées. Dix députés LR (Les républicains) ont déposé à l’Assemblée nationale, une proposition de résolution incitant le gouvernement à rendre systématique le port de chaussants certifiés CE. Leur objectif ? Éviter de nombreux « drames humains » supplémentaires, nous dit-on.

Des chiffres factices ou désuets

Évoquant les statistiques d’accidentalité et de mortalité à deux-roues de la sécurité routière, le texte s’appuie également sur une étude supposée de la Mutuelle des Motards selon laquelle seulement 15 % des motard(e)s seraient « sensibles » au port de protections pour leurs jambes et leurs pieds.

Nous avons contacté la Mutuelle : ces chiffres n’existent tout simplement pas ! En outre, l’étude « 2-roues Lab’ » de 2016 indique que 93 % des personnes interrogées déclarent porter des bottes ou des chaussures adaptées en hiver, et 88 % en été.

Nous sommes donc loin de ces obscurs 15 % communiqués par les députés LR.

Pour étayer leur proposition de loi, les députés s’appuient sur une autre statistique qui indique que dans 65 % des accidents, les membres inférieurs sont touchés, contre 50 % pour les membres supérieurs. Seul hic, cette étude remonte à... 1996/2000 (sic !). Soit une éternité en regard des progrès réalisés par les équipements motos. Ainsi les bottes adaptées à la pratique de la moto répondent désormais à la norme EN 13634 qui n’avait par cours au siècle dernier.

Appuyer une proposition de loi sur une étude plus récente serait sans doute pertinent.

L’instigateur de la proposition

Bernard Brochand, député LR de la 8e circonscription des Alpes-Maritimes, est le promoteur du projet. On peut légitimement s’interroger sur les raisons qui ont poussé l’ancien maire de Cannes, habituellement étranger aux préoccupations de la sécurité routière, à édifier un tel texte. Une démarche d’autant plus étonnante que M Brochand n’est pas le plus assidu des députés à l’Assemblée nationale comme en atteste le site officiel sur les présences en commissions et participation en hémicycle.

La FFMC (Fédération française des motards en colère) recommande depuis toujours le port des bottes et chaussures adaptées pour la sécurité des usagers 2RM, mais reste opposée à son obligation, comme le rappelle son manifeste pour la sécurité routière.

Avant d’élaborer une telle proposition, il aurait été souhaitable de recueillir des données fiables sur la pratique de la moto. M. Brochant aurait pu par exemple solliciter le CNSR (Conseil national sécurité routière), dont fait d’ailleurs partie la FFMC.