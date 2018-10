Enjeux de société

Nos actus se concentrent sur les enjeux que représentent l’affectation des fonds récoltés via les radars - la FFMC va exiger qu’ils soient intégralement consacrés à l’entretien des routes - ; les interdictions de circulation en ville qui se durcissent et dont le périmètre risque de s’étendre ; et le bruit des motos qui nous porte préjudice à l’échelle européenne.

Salons de Paris & Cologne

Malgré sa concomitance avec le salon allemand, le Mondial de la moto parisien a montré que l’engouement pour le 2-roues reste vif et a été marqué par le retour de Peugeot sur le segment moto. Une chouette nouvelle. Frustration pour certains, les nouveautés, machines comme équipements, étaient plus nombreuses à Cologne. Elles sont bien dans Moto Magazine, puisqu’on y est allés pour vous !

Comparatif de casques sport-touring

Rouler vite et loin impose de ne pas se tromper dans le choix de son intégral, notamment quand les tarifs se situent entre 390 et 610 €. Confort, gestion du climat, poids, insonorisation font partie des critères essentiels à retenir. Nous avons évalué six modèles pour rechercher la perle rare, que nous avons aussi confrontés à deux alternatives, un très haut de gamme et un tout premier prix, à considérer sérieusement.

Motos 2019 déjà à l’essai

Nous avons roulé avec la toute nouvelle BMW R 1200 GS dite « ShiftCam » - dont le moteur bénéficie d’une distribution variable - mais aussi avec la charmante et charmeuse Royal Enfield 650 Interceptor, avec la dernière Ducati 800 Icon intelligemment remaniée ainsi qu’avec un 3-roues Can-Am proposé aux alentours de 10 000 €. Clin d’œil au passé et malin (comme un singe) pour la ville, (re)découvrez aussi le 125 Honda Monkey !

Comparatif routières sportives

Peut-être effrayés par leurs propres dérives et leur perpétuelle course en avant, de nombreux constructeurs reviennent à des machines plus humaines, plus raisonnables, mais aussi bien plus exploitables, amusantes et accessibles. La Yamaha Tracer GT et la MV Agusta Turismo Veloce sont de celles-là. Quoique pour cette dernière faudra-t-il disposer d’une confortable épargne sur votre compte en banque…

Tourisme : l’Aveyron pour l’été indien

Au sud du Massif Central, les grands causses regroupent une série de hauts-plateaux calcaires cisaillés par des rivières pour former au fil du temps des falaises, des gorges ou des vallées. Et des routes à moto ! Cette géomorphologie a donné naissance à une terre pastorale et à un patrimoine et une culture typiquement caussenarde. Reconnu comme patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco et protégé par la création d’un Parc naturel régional, c’est à la découverte de ce territoire unique et saisissant que nous vous invitons.

Et aussi

Les livres motos du mois et un portfolio de l’événement Classic Machines

Moto Magazine n°352, novembre 2018

124 pages

4,90 € en kiosque à partir du jeudi 25 octobre 2018.

Également en vente dans la boutique en ligne.

Chaque mois, Moto Magazine traite des sujets de société liés à la pratique du 2-roues, publie les essais des nouvelles motos et des tests d’équipements sans concession. Pour le recevoir chez vous, en France ou à l’étranger, voyez nos offres d’abonnement ici. Avec votre abonnement "papier", vous pourrez également consulter en version numérique tous les mensuels publiés depuis début 2013 sur votre ordinateur, tablette et smartphone.