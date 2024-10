Hors-série comparatifs 2024 : le sommaire

Comparatifs roadsters 2024

Les Yamaha MT-09 SP, Triumph 765 RS et Ducati Monster SP font partie des roadsters que l’on pourrait qualifier de "mid-size sportifs". Poids et dimensions contenues, moteurs performants et parties cycles sportives. Voyons laquelle (ou lesquelles) remportent ce match !

Comparatifs trails 2024

Les déclinaisons routières des trails sont si à la mode qu’il est difficile de s’y retrouver. Et quid des motorisations à privilégier selon son utilisation ? Bicylindre ? Trois cylindres ? On vous propose un match opposant les Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES DCT, Suzuki V-Strom 1050DE, KTM 890 Adventure et Triumph Tiger 900 GT Pro.

Comparatifs baggers 2024

Gros moteur, confort, valises rigides... et prix onéreux sont des points qui caractérisent les motos baggers ! Pour autant, elles offrent un plaisir de conduite singulier, pour ne pas dire inégalé. On a mesuré 3 mastodontes pour vous aider à faire le meilleur choix : les Harley-Davidson Road King Special, BMW R18 Roctane et Indian Springfield Dark Horse.

Comparatifs roadsters et sportives 4-cylindres 2024

Progressivement éclipsés par les bicylindres verticaux, les 4 cylindres sont toujours bel et bien présents sur des machines sportives, exclusives, aux noms parfois légendaires. Alors, vous êtes plutôt Suzuki Hayabusa , BMW M 1000 R, Ducati Streetfighter V4 , Kawasaki Z H2 ou Yamaha R1 ?

Comparatifs routières 2024

Si les trails "routiers" ont progressivement remplacé les "routières traditionnelles", quelques irréductibles machines - comme la Honda NT1100 - offrent du pragmatisme pour tailler la route sur le bitume. On a placé cette dernière face à la Yamaha Tracer GT+ et à la nouvelle Suzuki GSX-S1000 GX.

Comparatifs power cruisers 2024

La démesure mécanique ne caractérise pas "que" les hypersportives... Preuve en est avec les fameux "power cruisers", des machines musclées, puissantes et confortables... Match entre les colosses que sont les Harley-Davidson Fat Bob 114, Ducati Diavel V4 et Triumph Rocket 3R !

Comparatifs roadsters néo-rétro 2024

La Triumph Speed 400 vient bouleverser le marché des petites neo-rétro abordables ! Bien finie, nerveuse, et accessible à l’achat, elle risque de faire de l’ombre aux ténors du genre chez Royal Enfield... Mais c’est la nouvelle BSA 650 Gold Star que nous avons choisie pour ce premier duel !