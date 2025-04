Le million pour Royal Enfield !

Après 125 années d’existence, Royal Enfield vient de marquer une nouvelle étape de son histoire en dépassant le million de motos produites sur 12 mois. Une progression de 11% (dont 34 % il y a 1 mois !) se traduisant par 1 009 900 motos produites entre mars 2024 et mars 2025.

Rappelons que 107 143 machines ont été conçues pour l’étranger, soit une progression de 37%. Les 902 757 motos restantes sont avant tout dédiées au marché indien. Preuve que le constructeur de Chennai reste tout puissant sur son territoire. Mais Royal Enfield continue son travail de conquête. De nombreuses usines poussent partout dans le monde, et on ne compte plus la variété de déclinaisons (roadster, trail, custom...) conçues pour attirer un large public.

B. Govindarajan, PDG de Royal Enfield :

« À l’international, notre expansion atteint un niveau inédit. L’ouverture de notre usine d’assemblage en Thaïlande et notre entrée sur le marché du Bangladesh sont des étapes clés pour renforcer notre présence mondiale. Cette année, nos nouveaux lancements, dont quatre motos révolutionnaires et notre première incursion dans la mobilité électrique avec la Flying Flea, ont repoussé les limites du possible. Alors que nous célébrons notre 125e anniversaire, nous savons que ce n’est que le début de l’aventure. L’avenir s’annonce rempli de nouvelles opportunités et nous sommes plus motivés que jamais à continuer de façonner l’avenir de la moto. »

Si les classiques Interceptor et Continental GT 650 cartonnent toujours, il faut saluer la performance de la HNTR 350 (Hunter) et ses 500 000 unités vendues ! Idem pour la Super Meteor 650, qui enregistre 50 000 motos immatriculées. L’Himalayan 450 semble suivre ce chemin, grâce à ses bonnes prestations et son rapport qualité / prix imbattable. A suivre !

