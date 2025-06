Hors-série trails 2025 : le sommaire

Tests équipements moto et pilote sur 6500 km

Kabil, grand aventurier moto (voir notre émission) est parti aligner 6500 km au guidon de sa KTM 1290 Adventure. L’occasion pour lui de tester une foule d’équipements pour ce nouveau hors-série. Des pneus Dunlop Trailmax Raid et de la bagagerie Givi sur sa moto, et une tenue complète : casque Premier Discovery, veste et pantalon Acerbis X-Rover, gants Five TFXI Aiflow et bottes Alpinestars XT-8 GTX.

Comparatif : 10 trails de 4500 à 10 000 euros

Voici l’un des coeurs de notre hors-série trails sur 28 pages. Nous avons choisi de confronter 10 trails accessibles (cylindrée, puissance, prix) et proposant des prestations variées. Et pour cause, il y en a pour tous les goûts ! Des trails néo-rétro tels que les Mash X-Ride 650 et Triumph Scrambler 400 X, de la moto typée Rallye-Raid avec les AJP PR7 Adventure et Kove 450 Rally mais aussi les Royal Enfield Himalayan 450, CFMoto 450 MT et même la Honda CRF300L !

Reportage : "Tout quitter et voyager", par Margaux Narkiewicz

Durant 2 ans, Margaux, avec son compagnon Capitaine Morgan, traverse l’Afrique à moto. Après 65 000 km et une vingtaine de pays traversés, elle nous raconte son périple d’exception. Un carnet de voyage comme on en croise rarement !

Comparatif : 10 trails de 8000 à 15 000 euros

Deuxième gros comparatif de ce hors-série trails consacré aux trails mid-size. Comme vous le savez, l’offensive chinoise bat son plein avec des machines de plus en plus qualitatives. Nous les avons mesurées à leurs rivales japonaises et européennes pour leur donner la réplique, toujours sur 28 pages.

Experience : jouer les essayeurs moto en off-road

Jouer les essayeurs lors d’un stage off-road avec les 19 motos de ce magazine, c’est ce qu’on a proposé, avec Adrian Jorry (diplomé de l’école "Off Ride Academy"), à une équipe de 16 motards passionnés par les trails. Une journée pas comme les autres que l’on vous propose de découvrir, en même temps que chacun de leurs TOP 3 parmi ces motos.

Guide d’achat : 164 trails passés au crible

Vous souhaitez changer de moto et vous avez besoin d’un catalogue exhaustif des trails du marché ? Ce guide complet va vous aider. Il compile 164 motos passées au banc d’essai par Moto Magazine. De quoi faire le meilleur choix selon vos attentes.

Match gros trails : Triumph Tiger 1200 Rally Explorer VS BMW R 1300 GS Adventure

L’excellent Thomas Baujard, notre expert MotoGP, a chevauché deux gros trails "adventure" les plus premiums qui soient. Lequel de ces mastodontes signés BMW et Triumph remporte le duel ? Réponse dans ces pages !