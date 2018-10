Les motos d’inspiration classique sont de plus en plus nombreuses et jamais autant de marques ne s’étaient appuyées sur leur glorieux passé pour créer de nouveaux modèles dans cette époque 2.0…

Ce hors-série rassemble toutes ces machines émanant de la culture vintage, classique, néorétro (chacun choisira son vocable) qui sont aujourd’hui représentées dans toutes les catégories, roadsters, customs, scramblers, « basiques » et même les trails ; mais aussi leurs mythiques ancêtres, celles dont elles s’inspirent.

Au côté des Triumph Bonneville vous retrouverez donc Royal Enfield avec sa 500 Bullet mais aussi sa nouvelle 650 Interceptor, Kawasaki avec sa Z 900 RS, Norton avec sa Commando, BMW avec sa GS façon Dakar, Yamaha et Ducati avec leurs gammes XSR et Scrambler. Sans oublier les sagas des Harley-Davidson Sportster et Moto Guzzi V7. Une somme qui ne saurait être complète sans un essai de la Honda CB 1100 et de la fameuse 750 Four de 1969 ainsi que de l’Indian Chief, porte-flambeau de la plus vielle marque de moto américaine.

Alors anciennes ou modernes ? Les jeunes motard (e) s comme les vieux briscards auront plaisir à toutes les retrouver, ces dernières se montrant quand même plus fiables et mieux adaptées au trafic actuel…

Hors-série Motos classiques d’hier et d’aujourd’hui Moto Magazine

Édité par les Éditions de la FFMC

100 pages ; 6,50 €

À retrouver en kiosque à partir du jeudi 18 octobre 2018 ou dans la boutique motomag.com