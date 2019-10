Comprendre le fonctionnement

Nos motos sont de plus en plus performantes et de plus en plus fiables grâce au savoir-faire des fabricants et aux progrès de l’électronique. Mais si l’on met moins les mains dans le cambouis que dans les années 80, il n’en demeure pas moins intéressant de comprendre comment nos machines fonctionnent, qu’il s’agisse du système de distribution, de la poignée de gaz ou des suspensions, notamment quand l’électronique s’en mêle… On vous détaille tout cela (« Comment ça marche ») en trois parties : moteur, partie-cycle et assistances.

Entretenir et réparer soi-même

Rouler l’esprit tranquille avec un engin moderne n’exonère pas pour autant de toute forme d’entretien ou de remise en état. Faire une vidange, changer de plaquettes de frein, réparer une crevaison… voilà des opérations qui restent indispensables, et accessibles à tout(e) motard(e) un peu curieux(se) de la chose mécanique. Chaque partie technique est donc suivie d’une partie pratique (« À faire soi-même ») qui permet de réaliser de substantielles économies en évitant le passage chez le concessionnaire ou dans un service rapide. Et avant d’aller chercher les outils, vous allez déjà en pincer pour la lecture de ce nouvel opus…

