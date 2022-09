Standardiser les batteries porte de nombreux avantages pour les deux-roues électriques, que ce soit chez les constructeurs et les utilisateurs. Les coûts de fabrications sont réduits, et l’échange de batterie d’un modèle à l’autre (peu importe la marque) est rendu possible grâce aux stations dédiées. Ces infrastructures, déjà en vigueur à Taiwan avec Gogoro, permettent à l’usager de s’affranchir des charges fastidieuses à son domicile ou sur son lieu de travail.

Au Japon, Yamaha, Suzuki, Kawasaki et Honda se sont mis d’accord pour développer une base commune. Plus tard, le SMBC (Swappable Batteries Motorcycle Consortium) fut créé par Honda, Yamaha, KTM et Piaggio pour l’Europe. Honda, qui a annoncé développer 10 deux-roues électriques d’ici 2025, confirme que certaines de ses machines seront compatibles avec les batteries interchangeables du SMBC.

Illustration d’une station de charge imaginée pour le consortium SMBC

On ne s’étonnera donc pas de voir d’autres constructeurs et entreprises rejoindre cette uniformisation avantageuse, dont voici la liste complète :

AVL

Ciklo

Fivebikes

Forsee Power

Hioki

Honda

Hyba

JAMA

Kawasaki

KTM

Kymco

Niu

Piaggio

Polaris

Roki

Samsung

Sinbon

Sumitomo

Suzuki

Swobbee

Vitesco

VeNetWork

Yamaha

Les premières opérations au sujet de ces futures batteries interchangeables ont été discutées avec l’ensemble des partenaires lors d’une réunion du SMBC cet été, au musée de KTM à Mattighofen (Autriche).