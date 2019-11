Le concours de customisation a aussi les faveurs du service marketing d’Indian. La Battle of the Kings chère à Harley-Davidson n’est donc plus le seul lieu où peut s’exprimer la créativité des préparateurs. Ainsi Indian a également décidé de challenger des designers en leur demandant de travailler sur la base d’une Scout Bobber, l’emblématique V-twin de la marque.

Le Néerlandais Luuc Muis de LM Creations a décroché la timbale cette année avec son « Hasty flaming Buffalo ». L’idée directrice qui a présidé à la création de cet « Impatient buffle flamboyant » consistait à imaginer ce à quoi pourrait bien ressembler une moto si seule sa technologie avait évolué au cours du siècle tout en conservant le dessin des années 1910. Il en résulte cette étonnante machine qui - contrairement à celles de Board track du début du siècle dernier - possède bien un disque à l’avant et un (minimaliste) système de suspension par biellettes. De la Scout Bobber initiale, Luuc n’aurait conservé que le moteur. Pour réaliser sa machine, notre designer a travaillé sur une reproduction du moteur en 3D autour duquel il a pu imaginer le cadre en aluminium qui a nécessité l’usinage de nombreuses pièces spécifiques. Le réservoir, réalisé à la main, abrite la boîte à air et les composants électroniques pour être le plus fidèle au look des années 1910 pendant lesquelles ces motos s’affrontaient sur les pistes en bois des motordromes américains.

Luuc a remporté haut la main cette compétition en s’octroyant, parmi les 3 finalistes choisis par un jury de professionnels, 54% des votes du grand public.