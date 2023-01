Comme on a pu le constater sur le TOP 50 2022 des meilleures ventes motos et scooters en France, Honda trône en roi avec d’excellents résultats. Yamaha talonne la firme ailée de près, notamment avec sa MT-07, meilleure vente moto du TOP. BMW parachève le classement avec ses R 1250 GS, motos les plus vendues sur le segment des grosses cylindrées. Au final, ce sont ces 3 marques qui se disputent les 10 premières positions, sans oublier la présence remarquable de Kawasaki et sa Z900 en 8ème position.

Honda toujours leader en France

En revanche, le classement constructeurs apporte quelques nuances. Si Honda, Yamaha et BMW trustent les premières places, des marques comme Triumph et Harley-Davidson font partie des 10 premières classées. On ne sera pas étonné non plus de retrouver KTM et Ducati, au vu de leurs ventes records en 2022. La présence de Suzuki en 10ème position contrebalance l’absence remarquée du constructeur dans le TOP 50 des modèles les plus vendus. Enfin, soulignons la performance de Silence (+ 275,10 % !), constructeur de scooters électrique, de Zontes (+ 64,87 %) et d’Aprilia (+ 63,14 %), bien aidé par son nouveau SR GT 125 !

TOP 20 constructeurs motos et scooters 2022 en France