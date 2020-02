Permis de conduire : plus dur, plus cher ?

Alors que l’encre du décret d’application de 2013 n’a pas encore séché, les autorités ont déjà « réécrit » le permis de conduire moto. À partir du 1er mars, les apprentis motards devront passer un code spécifique 2-roues (ETM) et se frotter à de nouvelles épreuves sur plateau et en circulation. Avec en filigrane, la crainte que le permis A2 devienne plus cher et plus difficile à obtenir…



Essais nouveautés

Qu’il s’agisse de machines à sensations (Kawasaki Z H2, KTM 1290 Super Duke R) d’aventurière (Suzuki V-Strom 1050 XT), de routières intelligentes (BMW F 900 XR et Kawasaki Ninja 1000 SX) d’hypersport toujours plus affûtées (Honda CBR 1000 RR-R, Ducati Panigale V4 S) ou de roadsters bon marché (BMW F 900 R, Kawasaki Z 650), la passion reste au rendez-vous.



Match side-cars

« De Tintin à Indiana Jones, les héros roulent en side-car ! ». Vous n’y croyez pas ? Enfourchez le Chang-Jiang Pekin Express Adventure ou le Ural T TWD - qui plus est empreint de la tendance néorétro en vogue - et vous vous transformerez sur le champ en aventurier des temps modernes ! Embarquement pour partager notre « aventure » vosgienne à bord de deux engins pour le moins exotiques !



Quartararo vu par son père

Après une première saison éblouissante en MotoGP, Fabio Quartararo était au centre de toutes les convoitises. Suzuki et Ducati lui ont fait les yeux doux, mais c’est chez Yamaha qu’il a choisi de continuer l’aventure. Et, à partir de 2021, il remplacera l’illustre Valentino Rossi dans le team officiel ! À cette occasion, Moto Magazine s’est entretenu avec son père, Étienne, qui revient sur quelques moments de sa carrière.

Élections municipales et moto

Les 15 et 22 mars, les élections municipales seront cruciales pour l’avenir du 2-roues motorisé en ville. La politique radicale d’exclusion des véhicules thermiques à Paris, portée par Anne Hidalgo, est désormais partagée par la quasi-totalité des candidats. Et cette vision ne tardera pas à s’étendre à d’autres villes. En témoigne le déploiement des zones à faibles émissions (ZFE) partout en France. Il faut le savoir…



KTM Rally : destination Bosnie

Acheter un trail KTM, c’est bien, mais partir à l’aventure à son guidon, c’est encore mieux ! C’est dans cette optique que, chaque année, un rassemblement européen est organisé pour les fans de la marque. Nous vous emmenons au cœur de l’édition 2019 à travers la Bosnie au guidon de la nouvelle 790 Adventure. Et ceux qui n’ont pas de KTM se sentiront pousser des ailes pour aller explorer ce pays riche en pistes roulantes. Un périple à découvrir également en vidéo ici.



Huit sacs à dos à l’essai

Pour des raisons pratiques et faute de place sur de nombreuses motos, le sac à dos s’est imposé parmi les accessoires du motard-commuter. Mais allier compacité et capacité de rangement n’est pas aussi évident qu’il y paraît comme le montre notre test de huit modèles urbains. Détails.





Moto Magazine n°365, mars 2020

132 pages

5 € en kiosque à partir du mercredi 26 février 2020

Chaque mois, Moto Magazine traite des sujets de société liés à la pratique du 2-roues, publie les essais des nouvelles motos et des tests d'équipements sans concession.