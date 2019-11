Périphérique : bientôt sans moto ?

« Grande œuvre » lors de son inauguration en 1973, « monstre » aujourd’hui. Le regard porté sur le périphérique parisien change au fil des décennies. Perçu comme le symbole suranné de l’ère du tout-auto, l’anneau de 35 km qui ceinture Paris est contraint de faire sa révolution. Ce qui n’ira pas sans contraindre automobilistes et motards…

Superbike : le GMT94 ouvre son stand au public

Le team de Christophe Guyot a toujours œuvré pour désacraliser la compétition et en faire un rendez-vous populaire. Fidèle à sa philosophie, l’écurie ouvrira les portes de son stand au public lors de l’étape française du Championnat du monde de Magny-Cours les 27, 28 et 29 septembre.



Essais nouveautés

Les motos électriques vous insupportent ? La Harley LiveWire présente pourtant une nouvelle façon de faire de la moto. Vous honnissez les 3-roues ? Eh bien tentez en ville le malin Piaggio MP3 300. Les chinoiseries vous agacent ? Peut-être plus pour longtemps en découvrant la dynamique Benelli 502 C. Réfractaires à l’air du temps, il ne vous reste plus qu’à opter pour la dernière Kawasaki W 800…



Comparatif trails

Moto Magazine est parti en Grèce pour lancer des olympiades exclusives qui ont opposé la Ténéré 700 à ses principales concurrentes : la KTM 790 Adventure, la BMW F 850 GS Adventure et la Honda 1000 Africa Twin. La petite Yamaha est-elle à la hauteur des attentes des amateurs du genre ? Réponses après 2 500 km de routes et de chemins à travers la Grèce, d’Athènes aux frontières de l’Albanie et de la Macédoine du Nord.



Match Yamaha MT-10 / Suzuki Katana

Rappelez-vous, en 2016, Yamaha lançait la MT-10 au style « Dark Side » japonais qui avait surpris par ses lignes alambiquées… Les constructeurs s’écartent aussi des canons habituels en matière de néorétro et Suzuki ose avec une nouvelle Katana, dont l’esthétique du modèle des années 80 avait déjà fait couler beaucoup d’encre… Essai de deux roadsters dont les lignes laissent perplexe…



Le Trèfle lozérien vécu de l’intérieur

Avec plus de 600 engagés, le Trèfle est l’une des courses sur terre les plus populaires en France. Une raison suffisante pour François d’aller s’initier aux joies de l’enduro lors de la 33e édition de cette grande classique… et de vous raconter ses galères au cœur de la Lozère.



Test équipements : 4 ensembles pour rouler au féminin

Être bien équipée pour rouler à moto tout en restant féminine n’est pas toujours chose facile.

Malgré une offre encore restreinte, et souvent lourde de clichés éculés, quelques équipementiers commencent à prendre en compte la demande des motardes



Tourisme dans le Haut-Jura

Situé en bordure de la frontière suisse, le parc naturel régional du Haut-Jura se prête à des balades idéales pour découvrir les splendeurs façonnées par mère Nature. Ce pays combine délicieusement richesse du patrimoine, géographie tourmentée et panoramas XXL. Un bon plan pour les derniers week-ends ensoleillés.





Moto Magazine n°360, septembre 2019

124 pages

