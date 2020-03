Le Grand Prix d’Argentine imite celui d’Austin en ce début d’année. Initialement planifiée du 17 au 19 avril, la seule épreuve sud-américaine du calendrier 2020 est décalée au week-end du 22 novembre.

La course de Termas de Rio Hondo se déroulera donc une semaine après celle d’Austin. Ce nouveau calendrier déplace aussi la manche de Valence d’une semaine, au 29 novembre. USA, Argentine et Valence s’enchaîneront donc en fin d’année.

Le saison de MotoGP démarrera en mai

Une belle fin de saison qui pourrait aider à patienter les amoureux de vitesse tant l’attente risque d’être longue avant le début effectif de la saison 2020 du fait des mesures prises pour contenir l’épidémie de coronavirus.

En décalant l’Argentine, l’ouverture de la saison MotoGP revient à l’épreuve de Jerez, prévue les 1er, 2 et 3 mai prochains. L’année débutera donc en Espagne pour se finir dans le même pays… jusqu’à nouvel ordre du moins. Compte tenu de l’évolution de l’épidémie de coronavirus, la situation demeure sensible et nous ne sommes pas à l’abri de plusieurs nouveaux reports ou annulations de Grands Prix.

De nouvelles dates seront par ailleurs communiquées pour les tests d’après-saison 2020 pour les Moto2 et Moto3 à Valence. Il en va de même pour le test MotoGP de Jerez, prévu en fin d’année.

L’affaire est à suivre, et l’on espère qu’elle n’ira pas plus loin.