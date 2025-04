Lancée en 2021, la Yamaha XSR125 est l’alternative idéale pour les permis A1 souhaitant rouler néo-rétro. Elle complète la gamme "Sport Heritage", dont les XSR700 et XSR900 sont les fers-de-lance. La déclinaison plus "lookée", la Yamaha XSR125 Legacy, est toujours au catalogue.

Pas ou peu de changement sur ce millésime 2025, si ce n’est un passage aux normes Euro 5+ pour le monocylindre de 124 cm3. Il développe toujours 15 ch à 10000 tr/min et 11,5 Nm de couple à 8000 tr/min. La partie cycle reste la même, avec un cadre Deltabox, une fourche inversée de 37 mm, un freinage ABS simple disque et un éclairage LED, le tout pour 140 kg tous pleins faits.

Quelques coloris supplémentaires sont tout de même ajoutés pour marquer le coup, avec du rouge/blanc et du gris/noir pour la version standard, et une livrée argentée (façon Yamaha XT500 !) pour la version Legacy.

Pas d’évolution non plus coté tarifs (et c’est tant mieux !) : la Yamaha XSR125 s’affiche au prix de 5099 euros tandis que la Legacy réclame 500 euros supplémentaires.

