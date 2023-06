Avec une nouvelle V4SV revue et corrigée par le géant indien TVS Motor, les nouvelles Commando 961 SP et CR, et maintenant la V4CR, Norton semble de retour pour de bon ! Similaire au prototype présenté fin 2021, la V4CR n’est autre que la déclinaison "naked" (nue) de la V4SV. Avec son look de café racer musclé - d’où la dénomination "CR" - on peut dire que l’exercice de style est plutôt réussi.

Norton V4CR : le café racer à 50 000 euros, ou presque !

Déclinaison roadster oblige, on retrouve toutes les caractéristiques de la V4SV : moteur V4 de 1200 cm3 développant 185 ch à 12000 tr/min pour 125 Nm de couple à 9000 tr/min, écran TFT 6 pouces, traction control, 3 modes moteurs ("Wet", "Road" et "Sport"), boite 6 rapports avec shifter et embrayage anti-dribble. La partie cycle est également bien dotée, en témoignent son châssis en aluminum suspendu par Öhlins, sa géométrie ajustable ou encore son freinage confié à Brembo.

Les carénages et le réservoir de 15 litres sont essentiellement faits de carbone et de kevlar. Au final, l’unique différence de specs avec la V4SV se situe au niveau du poids tous pleins faits : dénudée de ses carénages, la Norton V4 perds 2 kgs sur la balance (204 kg tous pleins faits).

A l’instar de la V4SV, la V4CR sera proposée dans deux éditions : Manx (livrée grise et jantes OZ en aluminium forgé) et Carbon (livrée noire et jantes BST en carbone). Un roadster résolument luxueux et limité à 200 exemplaires, qui réclame tout de même la somme de 41 999 £, soit environ 48 000 euros.

Norton Commando V4CR 2023 : fiche technique

Moteur :

4 cylindres en V à 72°

Refroidissement liquide

1200 cm3

185 ch à 12000 tr/min

125 Nm de couple à 9000 tr/min

Partie cycle :

Cadre : Tubulaire en aluminium

Réservoir : 15 litres

Empattement : 1 435 mm

Poids tous pleins faits : 204 kg

Fourche inversée Öhlins NIX30

Amortisseur Öhlins TTXGP

Freinage :

Train avant : 2 disques Ø 330mm, étriers Brembo radiaux

Train arrière : 1 disque Ø 245 mm, étrier Brembo

Transmission :

Boite 6 rapports, quickshifter, transmission secondaire par chaine