Vous vous rappelez de la Kawasaki ZXR400 ? Tout comme la version 250, elle était une sportive 4 cylindres radicale qui avait marqué les années 90.

La Kawasaki ZXR400 n’a rien perdu de sa superbe

Avec les ZX-25R et ZX-4R, la firme japonaise souhaite raviver la flamme de ces vigoureuses petites sportives d’antan. Si la 250 reste - pour le moment ! - réservée au marché asiatique et australien, la ZX-4R posera bel et bien ses roues sur nos routes en septembre prochain. Homologuées Euro 5, seules les ZX-4R et ZX-4RR seront commercialisées en Europe. Exit la version SE, donc.

Kawasaki ZX-4R et ZX-4RR 2024 : un régime rageur de plus de 15 000 tr/min

Le 4 cylindres de 399 cm3 de la ZX-4R développe 77 ch à 14.500 tr/min (80 ch avec le Ram Air) et 39 Nm à 13 000 tr/min. Son régime maximum dépasse les 15 000 tr/min ! Compact, il est intégré dans un cadre treillis en acier, suspendu par une fourche Showa SFF-BP et un amortisseur Back-link proche de celui de la Ninja ZX-10R. La hauteur de selle culmine à 800 mm, le réservoir offre 15 litres de contenance et le poids affiche 189 kg tous pleins faits.

Coté freinage, le train avant se pare d’un double disques semi-flottants de 290 mm pincé par des étriers monoblocs radiaux, tandis que l’arrière reçoit un disque de 200 mm à l’arrière mordu par un étrier simple piston. Les jantes de 17 pouces sont chaussées par de pneus en 120/70 (avant) et 160/60 (arrière). La ZX-4R sera uniquement proposée en noir (ah ?).

La techno n’est pas en reste, puisque les deux motos seront équipées d’un éclairage full led, de plusieurs modes moteurs et de l’antipatinage KTRC.

La ZX-4RR, qui revêt la livrée KRT (Kawasaki Racing Team) vert/noir pour l’occasion, est bien entendu mieux équipée : fourche réglable en pré-charge, amortisseur Showa BFRC-lite issu de la Ninja ZX-10R et shifter bidirectionnel de série.

Si l’on attend toujours les tarifs, on peut supposer que la ZX-4R s’affichera sous la barre des 10 000 euros pour concurrencer les Yamaha R7, Aprilia RS660 et autres CBR650R.