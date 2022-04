Après les Brixton Crossfire 500 et 500 X, lancées en 2020, la marque vient de commercialiser la Crossfire 500XC.

La Crossfire 500 X se distinguait déjà de la version "classique" avec son guidon large, ses pneus à grosses sculptures et sa selle plate. Mais avec la 500 XC, Brixton développe le caractère tout-terrain de sa machine. De fait, la moto troque sa roue de 17 pouces à l’avant contre une roue de 19 pouces. Les designers ont opté pour des jantes NZ à rayons déportés, chaussées par des pneus Pirelli Scorpion Rally STR. Ces choix devraient, d’après le constructeur, faciliter le pilotage de la 500 hors des routes balisées.

Brixton Crossfire 500 XC : imaginée pour le tout-chemin

Pour une meilleure garde au sol, Brixton a choisi d’augmenter le débattement des suspensions avec 150 mm à l’avant et 130 mm à l’arrière. Aussi, la hauteur de selle culmine à 839 mm sur la XC, contre les 795 mm des autres déclinaisons.

La Crossfire 500 XC est équipée d’une plaque de protection en acier inoxydable et de barres de protection latérales noires. Elle est également dotée d’un garde-boue avant surélevé, d’un guidon réhaussé, d’un petit pare-brise, d’un phare à LED, d’un sabot moteur et d’une protection de radiateur. Sur les côtés du réservoir, des grips en caoutchouc accueillent les genoux pour plus de confort.

Coté moteur, la Crossfire 500 XC est toujours propulsée par un bicylindre en ligne à refroidissement liquide développant 47 ch pour 43 Nm de couple. Un avantage pour les jeunes permis puisque la moto s’ajoute aux machines éligibles au permis A2.

La fourche inversée et l’amortisseur arrière, tous deux réglables, sont à nouveau confiés à KYB/Kayaba. Même topo pour les étriers de freins hydrauliques, identiques à ceux des autres Crossfire 500. Quant aux disques de frein de 320 mm à l’avant et de 230 mm à l’arrière, ils sont signés par le fabricant espagnol J.Juan. L’ensemble de ces équipements fait gagner 5 kg à la machine, soit un total de 195 kgs tous pleins faits.

Disponible en concession en finition "Desert Gold," la nouvelle Brixton Crossfire 500 XC s’affiche au tarif de 6 999 €.